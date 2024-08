A- A+

Olimpíadas 2024 Resultado de Rebeca Andrade na final da trave gera revolta na internet; ex-ginastas analisam nota Ginasta brasileira fez uma apresentação segura, porém, ainda assim, ficou de fora do pódio

O resultado de Rebeca Andrade na final da trave está dando o que falar. O quarto lugar da ginasta brasileira desagradou a internet e gerou revolta nos brasileiros. Confira:

QUE ROUBO FOI ESSE??? NA CARA DE PAU MDS pic.twitter.com/QPHoB4s8Yo — sâmi (@hicrystallized) August 5, 2024

Se a série da Rebeca não foi pra pódio eu não sei o que é nadar rápido!‍ — Cesar Cielo (@CesarCielo) August 5, 2024

A MULHER QUE CAIU FICOU NA FRENTE DA REBECA????????



Tá bom então. — Felipe Neto (@felipeneto) August 5, 2024

O que aconteceu?

Rebeca Andrade, última na apresentação da trave recebeu uma nota de 13.933, ficando de fora do pódio por 0.67.

Contudo, a revolta aconteceu porque Manila Esposito, com 14.000, e Yaqin Zhou, com 14.100, medalhas de bronze e prata, respectivamente, erraram e caíram da trave. Rebeca, em sua performance, não chegou a cair do aparelho.

O ex-ginasta Diego Hypolito explicou uma das razões de Rebeca não ter obtido uma nota maior.

"Foi uma série mais pausada. Não tem a série com a nota de partida mais alta, o máximo que ela poderia tirar era 15.700. Ela geralmente apresenta séries mais difíceis, com nota de partida mais alta, então isso comprometeu a nota final", explicou Diego, na transmissão da Globo.

"A nota óbvio que foi baixa. Ao meu ver, foi uma série que deveria merecer a prata. A gente sabe que é um esporte subjetivo, decidido por pessoas subjetivas. É visível que foi uma série firme. Final olímpica, última competidora, não tem grandes falhas, entrou bem, já entrou com uma nota de classificação 14.500, tirar um 13.933 (na final), pra mim, foi totalmente injusto", acrescentou.

Ex-ginasta, Daiane dos Santos também analisou a nota de Rebeca.

"Na classificatória, ela tinha uma nota de partida de 6.100. Hoje, a nota de partida foi 5.700. Ela não teve quedas, teve alguns desequilíbrios durante a série, mas o que faltou hoje pra nossa Rebeca Andrade foi realmente as bonificações ligadas", disse.

Apesar do resultado, Rebeca ainda pode conquistar uma medalha. A ginasta brasileira irá disputar a final do solo ainda na manhã desta segunda (5).

