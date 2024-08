A- A+

Olimpíadas 2024 Jucilene de Lima e Fernando Ferreira são eliminados nas classificatórias do atletismo Jucilene disputou o lançamento de dardo, enquanto Fernando competiu no salto em altura

Jucilene de Lima e Fernando Ferreira disputaram as provas qualificatórias no atletismo nesta quarta-feira (7), no Stade de France, mas não conseguiram avançar na competição.

Jucilene fez a marca de 57,56 metros no lançamento de dardo e terminou na 28ª posição entre 32 concorrentes. Apenas as 12 melhores se classificaram para a final. A marca para avançar para a disputa de medalhas foi 61,08 metros.



Fernando Ferreira, no salto em altura, parou nos 2,20 metros e também não se classificou. Ele terminou na 15ª posição e teria que saltar ao menos 2,24 metros para avançar à decisão.

Fernando Ferreira no salto em altura. Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP

