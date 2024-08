Gabriel Medina supera peruano e garante bronze para o Brasil nas Olimpíadas de Paris

A- A+

Gabriel Medina superou o peruano Alonso Correa e garantiu o bronze para o Brasil nas Olimpíadas de Paris no surfe masculino, nesta segunda-feira (5).

Essa foi a primeira medalha olímpica de Medina, que tinha perdido a disputa pelo bronze em Tóquio-2020.

Assim como na semifinal, a bateria começou com o mar calmo e o peruano largou em vantagem.

Medina se recuperou com boas manobras e fechou a série com 15.54 (7.77 + 7.77) a 12.43 (6.83 + 5.60) do peruano.

Apesar da lamentação por não chegar na disputa pelo ouro, o brasileiro se sentiu orgulhoso com a conquista do bronze.

"Fico feliz com a medalha, treinei bastante esse ano para isso. Claro que o foco era o ouro, mas sou medalhista olímpico. Feliz pelo meu trabalho, eu sinto que merecia muito. Sou apaixonado pelo meu país e fico feliz de ter representado ele muito bem", disse Gabriel.

A derrota na semifinal ficou marcada pelas poucas ondas. Medina acredita que é o comum em seu esporte."A gente tem que saber lidar com o mar. Infelizmente, minha primeira bateria foi com poucas ondas, mas faz parte do esporte".

Briga pelo ouro

O Brasil segue vivo na briga pelo ouro no surfe feminino. Tatiana Weston-Webb vai enfrentar a norte-americana Caroline Marks, a partir das 21h57 (horário de Brasília).

A brasileira passou pela costarriquenha Brisa Hennessy com tranquilidade após erro da adversária.

Brasil nas Olimpíadas

Com o bronze de Gabriel Medina, o Brasil totaliza doze medalhas. São duas de ouro, quatro de prata e seis de bronze.

A delegação brasileira ocupa a 17ª posição do quadro geral de medalhas.

