olimpíadas de paris Icônica foto de Gabriel Medina vai estampar capa de cadernos Tilibra confirma montagens de internautas e vai produzir caderno com imagem de surfista, clicada no Taiti, que viralizou nas redes

A icônica fotografia de Gabriel Medina vai, de fato, virar capa de caderno. A confirmação foi feita pela Tilibra, que lançou o caderno em uma feira de negócios de papelaria escolar neste domingo, em São Paulo.

O lançamento é uma resposta da empresa a diversas montagens realizadas por internautas na rede social X, na semana passada. Assim que Medina conquistou a vaga nas quartas de final do surfe dos Jogos Olímpicos de Paris, com uma nota de 9,9 nas ondas de Teahupoo, no Taiti, sua comemoração foi clicada pelo fotógrafo da AFP Jerome Brouillet.

Os internautas não perderam tempo. Associando às capas de cadernos — que geralmente trazem fotos de praias e referências ao surfe e outros esportes —, as montagens viralizaram.

Previstas para acontecer no último sábado, as decisões das provas de surge das Olimpíadas não aconteceram por conta das condições do mar em Teahupoo. Agora, a prova está marcada para acontecer na segunda-feira, dia 5.

