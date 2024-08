Olimpíadas delas: o protagonismo das mulheres brasileiras nos Jogos de Paris-2024

A- A+

O Brasil não teria medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris se não fossem as mulheres. Responsáveis diretas por 13 das 20 medalhas conquistadas pelo País na capital francesa — incluindo o bronze na categoria de equipes mistas do judô — a presença feminina foi essencial para garantir a 19ª posição no quadro de medalhas, uma marca que seria inalcançável sem elas.

Se há 100 anos, nos Jogos de Paris-1924, o Brasil não enviou nenhuma mulher em sua delegação, a edição de 2024 foi marcada pelo protagonismo feminino nas mais variadas modalidades.

A principal estrela brasileira em Paris foi Rebeca Andrade. Aos 25 anos, a ginasta brasileira brilhou ao conquistar quatro medalhas em Paris: uma de ouro no solo, duas de prata no individual geral e salto, e uma de bronze por equipes.

Em seu momento de maior destaque, Rebeca superou sua rival Simone Biles na prova do solo e subiu ao lugar mais alto do pódio. Na disputa por equipes, ela conquistou o bronze ao lado das ginastas Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira.

Rebeca Andrade conquistou medalha de ouro no solo. Foto: Gabriel Bouys/AFP

Outra grande campeã em Paris foi a judoca Beatriz Souza, que, em sua primeira participação olímpica, conquistou a medalha de ouro na categoria +78kg, derrotando a israelense Raz Hershko, segunda colocada no ranking mundial.

Larissa Pimenta também subiu ao pódio ao conquistar uma medalha de bronze após derrotar a italiana Odette Giuffrida. Bia e Larissa também garantiram o bronze na disputa de equipes mistas, ao lado das judocas Rafaela Silva e Ketleyn Quadros.

Na sua segunda participação em Jogos Olímpicos, Rayssa Leal subiu novamente ao pódio. Aos 16 anos, a “Fadinha” do skate repetiu o feito de Tóquio e conquistou mais uma medalha, desta vez um bronze no street feminino.

Beatriz Souza, do judô, conquistou medalha de ouro em Paris. Foto: Alexandre Loureiro/COB

No boxe, a baiana Beatriz Ferreira conquistou a prata. Quem também ficou em segundo lugar em Paris foi Tatiana Weston-Webb, no surfe, que fez história e se tornou a primeira brasileira medalhista na modalidade.

Ana Patrícia e Duda confirmaram o favoritismo e conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia em Paris. No tie-break, as brasileiras superaram as canadenses e ficaram com o primeiro lugar.

No último dia de competições da delegação brasileira, os torcedores celebraram duas medalhas simultâneas. Após 16 anos, a seleção feminina de futebol voltou ao pódio olímpico e faturou a medalha de prata.

Marta com a medalha de prata. Foto: Franck Fife/AFP

O feito marcou a despedida de Marta, que conquistou sua terceira medalha olímpica e se consagrou como a maior medalhista do futebol brasileiro.



O vôlei feminino também subiu ao pódio ao derrotar a Turquia pela disputa do bronze.

Com esses resultados, o Brasil encerrou os Jogos Olímpicos de Paris 2024 com 20 medalhas, das quais mais da metade foram conquistadas por mulheres, reafirmando o protagonismo feminino nos esportes nesta edição.

Seleção feminina de vôlei vence Turquia e conquista medalha de bronze. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP

Confira as medalhas conquistadas por mulheres nos Jogos Olímpicos de Paris:

Medalhas de ouro

Beatriz Souza | Judô | +78kg

Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Solo feminino

Ana Patrícia e Duda | Vôlei de praia

Medalhas de prata



Rebeca Andrade | Ginástica artística | Individual geral

Rebeca Andrade | Ginástica artística | Salto

Tatiana Weston-Webb | Surfe

Brasil | Futebol feminino

Medalhas de bronze

Larissa Pimenta | Judô | -52kg

Rayssa Leal | Skate Street

Brasil | Ginástica Artística | Disputa por equipes - Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira

Brasil | Judô | Equipes mistas - Beatriz Souza, Rafaela Silva, Larissa Pimenta, Ketleyn Quadros, Daniel Cargnin, Rafael Macedo, Léo Gonçalves, Guilherme Schimidt, Rafael Silva e Willian Lima

Bia Ferreira | Boxe | 60kg

Brasil | Vôlei feminino

