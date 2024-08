A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Seleção Brasileira perde para os EUA e fica com medalha de prata no futebol feminino Em jogo tenso, Brasil é derrotado pelos Estados Unidos, mas conquista uma medalha olímpica após 16 anos

A Seleção Brasileira feminina fez história e voltou a conquistar uma medalha olímpica no futebol feminino após 16 anos. O Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 1x0 neste sábado (10), no Parque dos Príncipes, e não subiu ao lugar mais alto do pódio em Paris, mas faturou uma medalha de prata. O gol das estadunidenses foi marcado pela atacante Swanson.

Após eliminar as anfitriãs nas quartas e vencer com autoridade a Espanha na semifinal, o Brasil parou novamente nos Estados Unidos, algoz também nas edições de Atenas-2004 e Pequim-2008, deixando para trás o sonho do ouro inédito.

Mesmo com o segundo lugar no pódio, as brasileiras fizeram história em Paris ao superar uma quase eliminação na fase de grupos e a "last dance" da rainha Marta foi coroada com uma medalha de prata.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi equilibrado, mas o Brasil teve as melhores chances de finalização. Logo no primeiro minuto, a seleção brasileira quase abriu o placar com Jennifer, mas a bola ficou nas mãos da goleira estadunidense.

Aos 15 minutos, a torcida brasileira soltou o grito de gol, mas foi em vão. A atacante Ludmila recebeu a bola na área e chutou sem chances para Naeher, mas o gol foi anulado por impedimento e o placar seguiu 0x0.

Dois minutos depois, Ludmila teve mais uma oportunidade de balançar as redes após um cruzamento de Gabi Portilho, mas não conseguiu alcançar a bola.

Aos 21, um lance polêmico aconteceu. A meia Adriana disputou a bola com Dunn na área e foi derrubada. As jogadoras pediram pênalti, mas a arbitragem mandou seguir o jogo e o VAR manteve a decisão de campo.

A grande chance dos Estados Unidos veio aos 25, com Swanson. A atacante passou pela defesa brasileira e chutou cruzado, obrigando Lorena a fazer uma grande defesa.

As maiores oportunidades da seleção brasileira surgiram pelo lado direito, com Gabi Portilho. O Brasil insistiu na estratégia de cruzamentos e quase abriu o placar duas vezes.

Aos 39 minutos, Gabi cruzou para Ludmila, mas a bola passou raspando pela atacante e foi para fora. Sete minutos depois, a própria Gabi recebeu cruzamento e bateu de primeira, mas a goleira estadunidense fez uma grande defesa, impedindo o gol brasileiro e mantendo o placar em 0x0.



Segundo tempo

O cenário no segundo tempo foi diferente, com os primeiros minutos dominados pelas norte-americanas. Aos 12 minutos, a seleção dos EUA balançou as redes com um gol da atacante Swanson, após uma falha da defesa brasileira.

Os minutos seguintes foram de tensão para o Brasil. A seleção brasileira não conseguiu criar oportunidades para incomodar as adversárias, apenas assistindo à pressão das estadunidenses em campo. O técnico Arthur Elias fez três substituições, incluindo a entrada da rainha Marta na segunda etapa.

Nos minutos finais, a seleção brasileira teve chances em bola parada, com uma cobrança de falta da camisa 10, e dois lances com Adriana, que acabaram nas mãos da goleira Naeher.

Com a ineficiência nas finalizações, o placar de 1x0 foi mantido, e a seleção brasileira terminou em segundo lugar no pódio em Paris.

Ficha técnica:

Brasil: Lorena, Thaís, Lauren (Rafaelle) e Tarciane; Adriana, Vitória Yaya (Ana Vitória), Duda Sampaio (Angelina) e Yasmim; Gabi Portilho, Jhennifer (Priscila) e Ludmila (Marta). Técnico: Arthur Elias.

Estados Unidos: Naeher; Fox, Girma, Davidson (Sonnett) e Dunn; Coffey, Horan e Albert; Rodman, Smith (Lynn Williams) e Swanson (Krueger). Técnica: Emma Hayes.



Local: Parque dos Príncipes, França

Gol: Swanson, aos 12’ do 2ºT

Cartão amarelo: Tarciane (BRA).



