Decisão Sport busca classificação no Brasileirão de futsal diante do Estrela do Norte Partida acontece nesta segunda-feira (12), às 19h, no Geraldão

Momento de ser perfeito. Nesta segunda-feira (12), o Sport recebe o Estrela do Norte pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. No Ginásio do Geraldão, o Leão busca construir ao menos uma vantagem simples, já que trouxe um empate de 4x4 na bagagem do confronto de ida.

Atuando no Ginásio do Geraldão, o Sport mandou cinco partidas. Bem verdade, a campanha como mandante não foi das mais regulares, o Leão venceu duas, empatou outras duas e perdeu uma. Para garantir vaga direto para as quartas de final, o Rubro-Negro precisa apenas vencer por um gol de diferença.

O confronto colocará dois dos maiores artilheiros da competição. Pelo lado do Estrela do Norte, Leozinho tem 11 gols, e no lado do Sport, Nunes marcou dez vezes.

Quem avançar do duelo entre Sport e Estrela de Norte, encara nas quartas o time do Passo Fundo. A equipe gaúcha eliminou o São Joseense com duas goleadas. Mesmo fora de casa, o time do Passo Fundo venceu por 5 x 0 no jogo de ida. E como mandante não tomou conhecimento do rival, novamente, e aplicou um 5 x 2, confirmando a classificação.

Sport x Estrela do Norte - saiba onde assistir

Transmissão: NS Sports e CBFS TV

Data: 12/08

Horário: 19h

Local: Geraldão

