A- A+

Futsal Com dois golaços, Sport vence São Joseense-PR e se recupera no Brasileirão de Futsal; confira A equipe chegou aos 11 pontos no campeonato, ocupando a 5ª colocação, e já pode garantir classificação à fase final do torneio

O Sport voltou a vencer no Campeonato Brasileiro de Futsal. Com dois golaços, o Leão derrotou o São Joseense-PR por 2 a 0, nesta quinta (27), em jogo válido pela 7ª rodada do campeonato, no Ginásio Geraldão.

O primeiro gol da partida foi marcado por Denner. Aos cinco minutos do 1º tempo, o jogador recebeu passe de Major e chutou forte do meio da quadra para abrir o marcador.

Aos 12 do 1º tempo, outro belo lance. O goleiro Dasaev lançou a bola da sua área para Nunes, que dominou sem a deixar cair, tirou do goleiro e ampliou o placar. Com o gol, o jogador agora divide a artilharia do campeonato com João, do Cruzeiro, com oito gols marcados.

Confira os melhores momentos:

Com o resultado, o Leão ocupa agora a 5ª colocação, com 11 pontos. O Rubro-negro, aliás, se recuperou da derrota sofrida na última rodada, quando foi goleado pelo Yeesco-RS por 5 a 1.

A vitória diante do São Joseense-PR também pode ter sido um passo importante para garantir o Sport na próxima fase da competição. Isso porque, em caso de derrota do Sorriso-MT para o Apodi-RN, na próxima terça-feira (2), o Leão se garante matematicamente entre os oito melhores do seu grupo.

O próximo compromisso do Leão agora é no dia 7 de julho. Jogando novamente em casa, no Geraldão, a equipe recebe o Ceará, às 18h.

Veja também

Racismo EUA denunciam ofensas racistas a jogadores após derrota na Copa América