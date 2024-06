A- A+

Futebol Equilíbrio da Série B pode fazer Sport terminar 13ª rodada como líder ou no meio da tabela Neste sábado (29), o Sport visita o Botafogo-SP, às 17h, no Interior de São Paulo

O equilíbrio tem tomado conta desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Passadas 12 rodadas, apenas quatro pontos separam o líder, por exemplo, do atual décimo colocado. Sem nenhum time se destacando na ponta da tabela, a 13ª rodada pode provocar reviravoltas na primeira página de classificação. Com poucos confrontos diretos, equipes podem subir ou descer várias posições na briga pelo acesso.

Atualmente, os dez primeiros colocados da Série B são: 1º América-MG (22 pontos), 2º Avaí (22 pontos), 3º Operário-PR (21 pontos), 4º Vila Nova (20 pontos), 5º Santos (19 pontos), 6º Sport (19 pontos), 7º Goiás (18 pontos), 8º Coritiba (18 pontos), 9ª Mirassol (18 pontos) e 10º Novorizontino (18 pontos).

Sport pode ser líder...

Detalhando especificamente da situação do Sport, o Leão pode, na melhor das hipóteses, fechar a rodada na liderança. Ao comentar o equilíbrio do campeonato, o zagueiro Luciano Castán deu ênfase à importância do clube se manter no topo.

“Eu não vejo uma equipe disparando no campeonato, outras equipes estão perdendo, também vem tendo muito empate. É difícil você decretar que você vai se distanciar muito. Neste momento é importante você estar no pelotão de cima, estar a uma rodada de entrar no G4 sempre, para quando entrar criar uma gordura que é importante no meio da temporada”, pontuou o defensor.

Olhando para o topo da tabela, para chegar ao primeiro lugar, o time dirigido por Mariano Soso teria que vencer o Botafogo-SP, neste sábado, às 17h, em Ribeirão Preto, e torcer por derrotas de América-MG e Avaí, e de pelo menos empates de Operário-PR, Vila Nova e Santos.

Neste cenário, o Leão ficaria empatado em pontos com mineiros, catarinenses e paranaenses, mas levaria vantagem no número de vitórias. Sete contra seis dos adversários. Além disso, ficaria um ponto à frente dos goianos e dois dos paulistas.

Vale lembrar que o clube pernambucano ainda tem um jogo a menos na competição, uma vez que o duelo com o CRB, válido pela 7ª rodada, foi adiado.

... ou meio de tabela

No pior dos contextos, se tropeçar no Interior de São Paulo, o Sport pode voltar para o Recife na nona posição. Para que isso aconteça, o Goiás teria que derrotar o América-MG, em Goiânia, o Coritiba bater o Vila Nova, no Couto Pereira, e que um clube saia vencedor do confronto entre Novorizontino e Mirassol, no Jorge Ismael de Biasi.

As duas equipes estão com 18 pontos, nas nona e décima colocação, respectivamente. Em caso de empate nesta partida, mesmo que o Sport seja derrotado pelo Botafogo-SP, o Rubro-negro segue na frente, já que os paulistas ficariam com cinco vitórias cada, contra seis do Leão.

Outros times que podem igualar a pontuação do Sport são Ceará (11º) e o próprio Botafogo-SP (12º). A dupla tem 16 pontos, mas caso triunfem na rodada, chegam apenas a cinco vitórias cada.

Apesar da possibilidade do time perder posições com um tropeço, Castán acredita que o momento é da equipe focar em melhorias para seguir de olho no grupo dos quatro primeros colocados.

“São vários fatores que definem o campeonato. Estamos focados no trabalho, estamos no caminho bom. Temos coisas a melhorar, mas creio que vamos entrar no G4 lá na frente e não sair mais”, ressaltou.

Fabricio Domínguez diminui na Arena de Pernambuco. VAMOS, VAMOS, SPORT! pic.twitter.com/mUkKcTsTv4 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 24, 2024

Veja também

Futebol Marquinhos cita impacto do calor em Las Vegas e prega que Brasil precisa "equilibrar emoções"