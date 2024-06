A- A+

Sport Sport terá nova mudança na zaga para encarar Botafogo-SP Chico foi expulso diante do Novorizontino e desfalca o Sport, no sábado (29)

Passada a derrota para o Novorizontino, o Sport já se prepara para mais um compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado (29), o Leão visita o Botafogo-SP, às 17h, pela 13ª rodada. Para a partida, o técnico Mariano Soso terá que lidar com novas mudanças no setor defensivo.

Fora da última partida por suspensão, Luciano Castán volta a ser opção e deve recuperar o espaço no time titular. Por outro lado, Chico foi expulso na reta final do confronto com o Tigre do Vale e não poderá ser relacionado.

Assim, o miolo de zaga para encarar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, deverá ser formado por Alisson Cassiano e Castán. Nassom, que foi utilizado apenas uma vez na temporada, e Baraka, que ainda não estreou em 2024, são outras opções para Soso.

Peça considerada titular, Rafael Thyere se recupera de lesão no tendão calcâneo direito e só deve voltar a ser utilizado no início de agosto.

Além de Thyere, o departamento médico rubro-negro ainda conta com outros três jogadores. Todos sem previsão de retorno. Os laterais-esquerdos Dalbert e Felipinho se recuperam de lesões na coxa. O atacante Romarinho, por sua vez, trata uma entorse no tornozelo direito.

Em tratamento clínico para infecção de vias aéreas superiores, Fabinho é o único que pode aparecer na lista de relacionados no final de semana.

