Base Sport vence América do México e conquista MadCup, em Madri, na categoria Sub-19; veja os gols Os Leões da Base foi campeão de forma invicta e sem sofrer gols

O Sport conquistou, de forma invicta, o título da MadCup na categoria Sub-19, nesta terça-feira (25). O torneio foi disputado em Madri, na Espanha.

Os Leões da Base bateram na final o América-MEX por 2 a 0 com gols marcados por Jefinho e Enzo Vagner. O técnico Thiago Larghi foi o comandante da equipe no torneio internacional.

“A equipe demonstrou a sua força. Estamos muito felizes pelo título, que mostra que estamos no caminho certo”, destacou o treinador após a conquista.

O presidente Yuri Romão também celebrou o título dos garotos do Leão. “A base é o futuro do Clube. Eu estou muito orgulhoso do trabalho desenvolvido. Quero parabenizar a todos pela seriedade”, disse.

Gols do Sport na final da MadCup:



GOL DO SPORT NA FINAL DA MADCUP 2024! VAMOS LEÃO!



JEFINHO



Sport 1 x 0 América-MEX pic.twitter.com/l0Oy66pxZz — SofaScore do Leão Oficial (@sofascoredoleao) June 25, 2024

GOLAÇO DO SPORT CLUB DO RECIFE NA FINAL DA MADCUP!



Enzo Vagner



Sport 2 X 0 América-MEX pic.twitter.com/2ky0UKtx6v — SofaScore do Leão Oficial (@sofascoredoleao) June 25, 2024

Confira a campanha completa do Sport na MadCup:

– Sport 4 X 0 Nzalang:

Gols:Micael (2X), Natan e Luiz Henrique



– Sport 0 X 0 Union Adarve



– Sport 13 X 0 Liga Nacional MX:

Gols: Natan (5x), Enzo Vagner (2x), Cordeiro (2x), Matheus Cowboy, Fernandinho, Kayan e Jefinho.



– Sport 5 X 0 Euro Soccer:

Gols: Enzo Vagner, Cordeiro, Fernandinho, Kayan e Micael



– Sport 1 x 0 Marcet:

Gol: Micael



– Sport 1 x 0 Atlético Nacional:

Gol:Natan



– Sport 2 x 0 América-MEX:

Gols: Jefinho e Enzo Vagner

