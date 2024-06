Sport anuncia venda de Pedro Lima para o Wolverhampton, da Inglaterra

A- A+

Leia também

• Recheado de desfalques, Mariano Soso exalta coletivo do Sport em vitória sobre Mirassol

• Sport vence Mirassol e retorna ao G4 da Série B do Brasileiro; veja o gol

• Sport não terá Pedro Lima e outros três para encarar o Mirassol

O lateral-direito do Sport, Pedro Lima, vai atuar na Premier League. Mas não no Chelsea, como havia sido especulado nas últimas semanas. Em comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira (17), o clube pernambucano informou que chegou a um acordo com Wolverhampton, pela cessão dos direitos econômicos e federativos do prata da casa.

O Sport Club do Recife comunica que celebrou acordo vinculante para cessão dos direitos econômicos e federativos do atleta Pedro Lima para o Wolverhampton Wanderers, da Inglaterra. O acordo está sujeito às condições de praxe, entre elas a aprovação do atleta em exames médicos… pic.twitter.com/UyarvAFROo — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 17, 2024

Sem dar mais detalhes sobre a negociação, o Sport afirmou que "o acordo está sujeito às condições de praxe, entre elas a aprovação do atleta em exames médicos conduzidos pelo clube inglês.

Ainda de acordo com o Rubro-negro, o presidente Yuri Romão e os membros do comitê gestor vão se pronunciar sobre a transferência de Pedro Lima "quando concluído todos os atos relacioandos ao negócio".

Pedro Lima chegou a ficar de fora da partida do Leão contra o Mirassol, no último domingo (16), por conta da negociação com a equipe inglesa.

Na semana passada, o lateral direito teve sua ida acertada para o Chelsea, com a expectativa que fizesse uma primeira temporada no Strasbourg, da França, até somar a pontuação necessária para atuar em solo inglês. Sem contrato assinado com os Blues e a chegada do Wolverhampton na negociação, o cenário mudou.

.

PEEEEEEGAAAA!! Assim foi o gol de Roberto Rosales na Arena de Pernambuco! pic.twitter.com/5w9rth0cq0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 16, 2024

Veja também

TÊNIS Sabalenka anuncia que está fora dos Jogos de Paris para cuidar da saúde