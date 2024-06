Sport não terá Pedro Lima e outros três para encarar o Mirassol

A- A+

O Sport terá uma extensa lista de desfalques para encarar o Mirassol, na noite deste domingo (16), na Arena de Pernambuco, pela Série B. O zagueiro Rafael Thyere, o volante Fabinho e o atacante Romarinho estão lesionados e não foram relacionados para a partida.

Além do trio, o lateral-direito, Pedro Lima, não enfrenta o clube paulista "por possuir negociações em andamento com outra equipe", informou a assessoria de comunicação rubro-negra.

De acordo com o clube, Thyere virou baixa por ter sofrido uma lesão no calcâneo direito. Fabinho, por sua vez, foi cortado por apresentar um quadro de virose. Já Romarinho teve uma entorse no tornozelo confirmada pelo clube. Diante do Paysandu, o atacante deixou o gramado com dores e era dúvida para este domingo.

Substitutos

Na lateral direita, na vaga de Pedro Lima, Roberto Rosales foi acionado do time titular. Já no miolo de zaga, Alisson Cassiano fará dupla com Luciano Castán. No ataque, Tití Ortiz será o responsável por ocupar o espaço deixado por Romarinho.

Veja também

Eurocopa Sérvia x Inglaterra: Bellingham dá vitória aos ingleses em estreia na Eurocopa