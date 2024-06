Sport x Mirassol: Rubro-negro busca três pontos para manter "crescente" na Série B

A- A+

Com a confiança renovada, após o triunfo sobre o Paysandu, o Sport volta a entrar em campo neste final de semana, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Leão tem páreo duro de olho no G4 da competição nacional. Às 18h30, na Arena de Pernambuco, encara o Mirassol, pela 10ª rodada. O time paulista chega embalado ao confronto, depois de derrotar o vice-líder Goiás, em duelo que terminou com dois homens a menos em campo.

Enquanto o Sport iniciou a rodada na sexta colocação, com 15 pontos, o Mirassol do técnico Mozart desembarcou no Recife com a terceira posição na bagagem e somando dois pontos a mais que os pernambucanos. Vale lembrar, porém, que a equipe dirigida por Mariano Soso tem um jogo a menos na Segundona, uma vez que o duelo com o CRB, pela 7ª rodada, foi adiado.

“Crescente”

Com a vitória sobre o Paysandu, o Leão encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas na Série B. Agora com mais um compromisso perto do torcedor, o lateral-esquerdo Dalbert afirmou que é o momento do time consolidar a “crescente”. É uma competição longa. O futebol é uma montanha russa, cheia de sobe e desce, mas graças a Deus estamos numa crescente, vindo bem. Independente dos resultados ruins que tivemos, conseguimos uma vitória. É seguir trabalhando para continuar neste caminho positivo”, enfatizou.

Baixas e dúvidas no Sport

Depois de ficar fora do jogo com o Goiás por questões contratuais, o volante Felipe voltou ao time contra o Paysandu. Porém, o camisa 94 recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá ser relacionado diante do Mirassol. Ele já havia sido advertido perante Coritiba e Brusque, respectivamente.

Uma dúvida para o compromisso deste domingo é Romarinho. O atacante foi substituído ainda no primeiro tempo contra os paraenses, após levar a pior em dividida com Wanderson. Segundo apurou a reportagem, o jogador teve uma entorse no tornozelo e tem sido acompanhado de perto pelo departamento médico. O clube, por sua vez, só atualiza a situação dos lesionados momentos antes das partidas.

No lugar de Felipe, Fábio Matheus deve ser o responsável por fazer a cabeça de área. Já na vaga de Romarinho, Soso optou por Pedro Vilhena no decorrer do duelo com o Paysandu. Retornando de suspensão, Tití Ortiz é outra possibilidade a ser utilizada na formação inicial, caso o camisa 11 não tenha condições de atuar.

Após ficar de fora do confronto com o Goiás, por conta de um trauma sofrido no joelho direito às vésperas da partida com o Esmeraldino, Chrystian Barletta pode ser ausência por mais tempo no Sport. Minutos antes do jogo com o Paysandu, a assessoria de comunicação do Sport informou que o atacante teve detectada uma contusão óssea na região.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert; Fábio Matheus, Fabricio Domínguez, Alan Ruiz e Lucas Lima; Pedro Vilhena (Tití Ortiz) e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Mirassol

Vanderlei; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Quirino. Técnico: Mozart.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Lucas Torquato Guerra (ambos do DF)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere e SporTV.

