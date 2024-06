Sport homenageia ídolo Leonardo, que faria 50 anos nesta quinta (13)

A- A+

O Sport usou seus meios de comunicação para homenagear um dos maiores ídolos de sua história: o atacante Leonardo. Nesta quinta-feira (13), o ex-jogador completaria 50 anos, caso estivesse vivo.

Em seu site oficial, o Sport publicou que Leonardo foi "um dos maiores jogadores que a torcida viu vestir e dignificar a camisa" do clube. Além disso, lembrou que foi "na Ilha do Retiro que ele consolidou seu nome no futebol". Já no perfil do X, o Leão afirmou que o ídolo é "eterno".

Natural de Picos, no Piauí, Leonardo marcou época com a camisa do Sport durante a década de 90 e início dos anos 2000. Irreverente, conquistou a torcida rubro-negra com seus gols e títulos conquistados.

Leornado no Sport

Ao todo, o camisa 7 atuou por 376 jogos pelo clube pernambucano. Foram 136 gols, que o faz o terceiro maior artilheiro da história leonina, atrás apenas de Traçaia e Djalma. O ex-atacante ainda levantou nove taças. Entre as conquistas estão duas Copas do Nordeste.

Leonardo faleceu em 2016, quando tinha 41 anos. À época, o corpo do ex-atacante foi velado na Ilha do Retiro, com a presença de centenas de rubro-negros.

