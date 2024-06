A- A+

Sport Sport não terá Felipe, suspenso, contra Mirassol; atacantes são dúvidas e Ortiz volta Elenco do Sport se reapresenta na tarde desta quarta-feira (12) para iniciar trabalhos visando o duelo com o Mirassol

Depois de fazer as pazes com o caminho das vitórias contra o Paysandu, o Sport inicia a preparação para o confronto com o Mirassol nesta quarta-feira (12). Após folga na terça (11), o elenco se reapresenta no período da tarde, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista. Para o compromisso válido pela 10ª rodada, o técnico Mariano Soso pode ter até duas novas baixas na equipe.

Depois de ficar fora do jogo com o Goiás por questões contratuais, o volante Felipe voltou ao time contra o Paysandu. Porém, o camisa 94 recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá ser relacionado diante do Mirassol. Ele já havia sido advertido perante Coritiba e Brusque, respectivamente.

Quem também deve desfalcar o time é Romarinho. O atacante foi substituído ainda no primeiro tempo contra os paraenses, após levar a pior em dividida com Wanderson. Segundo o Sport, o jogador teve um trauma na perna direita e seria reavaliado pelo departamento médico nesta terça. O clube, no entanto, só atualiza a situação dos lesionados momentos antes das partidas.

No lugar de Felipe, Fábio Matheus deve ser o responsável por fazer a cabeça de área. Já na vaga de Romarinho, Soso optou por Pedro Vilhena no decorrer do duelo com o Paysandu. Retornando de suspensão, Tití Ortiz é outra possibilidade a ser utilizada na formação inicial.

Barletta é incógnita no Sport

Depois de ficar de fora do confronto com o Goiás, por conta de um trauma sofrido no joelho direito às vésperas da partida com o Esmeraldino, Chrystian Barletta pode ser ausência por mais tempo no Sport.

Minutos antes do jogo com o Paysandu, a assessoria de comunicação do Sport informou que o atacante passou por exame de imagem e teve detectada uma contusão óssea na região. O jogador segue em tratamento intensivo junto ao departamento médico para acelerar sua recuperação.

Sport x Mirassol

O duelo entre Sport e Mirassol está marcado para o próximo domingo (16), às 18h30, na Arena de Pernambuco, pela 10ª rodada. Enquanto o Rubro-negro é o atual 5º colocado, com 15 pontos, os paulistas estão três posições abaixo, com 14 pontos. A equipe comandada por Mozart, porém, entra em campo nesta terça-feira, perante o Guarani, às 19h, e pode entrar no G-4 da Segundona, em caso de resultado postivo.

Por mais um ângulo! pic.twitter.com/qg1ykWJZ7I — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 11, 2024

Veja também

Sport Saída de Pedro Lima "não é uma preocupação", diz técnico do Sport