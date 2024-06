A- A+

Série B Sport vence Paysandu e volta a encostar no G-4 da Série B do Brasileiro Fabricio Domínguez foi o responsável por dar a vitória ao Sport diante do Papão, na Arena de Pernambuco

O Sport voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A atuação esteve longe de ser daquelas que já encantou a torcida no ano, mas reencontrar o caminho das vitórias era essencial para o Leão recuperar a confiança visando a sequência do campeonato.

Em confronto realizado na noite desta segunda-feira (10), na Arena de Pernambuco, a equipe rubro-negra venceu o Paysandu, por 1x0, e saltou para a 5ª colocação na tabela, chegando aos 15 pontos. O Papão, por sua vez, é o 16º lugar, com oito pontos. Na próxima rodada, o time da Praça da Bandeira volta a atuar em São Lourenço da Mata. No domingo, recebe o Mirassol, às 18h30, pela 10ª rodada.

FABRICIO DOMÍNGUEZ ABRE O PLACAR NA ARENA! pic.twitter.com/ZDGReeduiX — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 11, 2024

Mediante aos péssimos resultados acumulados nas três rodadas anteriores da Série B, pouco mais de 11.707 torcedores foram à Arena de Pernambuco apoiar o Sport. Apesar de um início de jogo morno, os rubro-negros viram o Leão ser superor ao Paysandu nos 50 minutos iniciais. O time pernambucano foi o responsável pelas melhores oportunidades do confronto.

Foram 11 finalizações do Sport contra apenas duas dos paraenses. Com Lucas Lima comandando o setor de criação, a equipe da Ilha do Retiro passou a ser mais incisiva no ataque a partir da metade do primeiro tempo. Principalmente depois da entrada de Pedro Vilhena, que deu mais mobilidade ao ataque. O meia foi acionado na vaga de Romarinho. O camisa 11 deixou o gramado, após levar a pior em dividida com Wanderson.

Alan Ruiz, de longe, e Dalbert, em bela infiltração pela esquerda, ficaram perto de balançar as redes para o Sport. No entanto, foi de Pedro Vilhena a melhor chance. Nos acréscimos, Lucas Lima cruzou e o meia carimbou o travessão de Matheus Nogueira, de cabeça.

Fabricio Domínguez brilha

Para o segundo tempo, as duas equipes voltaram sem modificações. Entretanto, o Paysandu voltou com uma postura ainda mais defensiva, no intuito de diminuir o ímpeto apresentado pelo Sport na etapa inicial. Em um primeiro momento, o objetivo do técnico Hélio dos Anjos deu certo.

Com a necessidade do resultado positivo, Mariano Soso fez das suas para deixar o Sport mais ofensivo. Sacou Pedro Lima e Gustavo Coutinho e lançou Vini Faria e Zé Roberto, respectivamente. Com as alterações, coube a Fabricio Domínguez ser o responsável por atuar na lateral direita. As alterações surtiram efeito.

A comemoração ao lado do nosso torcedor: nosso maior apoio, nossa maior força! pic.twitter.com/iatXpKgi2y — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 11, 2024

Com Zé Roberto bastante participativo, foi do camisa 99 que saiu a jogada que deu os três pontos ao Sport. Após receber de Lucas Lima, o atacante deu belo passe de letra para Fabricio Domínguez. Em velocidade, o uruguaio venceu a marcação e bateu, de canhota, no canto de Matheus Nogueira para marcar seu primeiro gol com o manto rubro-negro e recolocar o clube pernambucano no caminho das vitórias.

Ficha do jogo

Sport 1

Caíque França; Pedro Lima (Vini Faria), Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert (Chico); Felipe, Fabricio Domínguez, Alan Ruiz e Lucas Lima (Fábio Matheus); Gustavo Coutinho (Zé Roberto) e Romarinho (Pedro Vilhena). Técnico: Mariano Soso.

Paysandu 0

Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira (Gabriel Santos), Leandro Vilela (Chrystopher) e Juninho (Robinho); Esli García (Vinícius Leite), Edinho (Ruan Ribeiro) e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Arena de Pernambuco

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA) e Marcyano da Silva Vicente (ambos de MG)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Fabricio Domínguez, aos 27' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Lucas Lima, Luciano Castán, Fabricio Domínguez, Felipe, Chico, Luciano (SPT); Juninho, Wanderson, Esli García (PAY)

Público: 11.707 torcedores

Renda: R$ 148.620,00

