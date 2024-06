Sport fecha parceria e terá clínica de atendimento a autistas em sua sede social

A- A+

Através de uma parceria com o Instituto Sonar, o Sport terá, na sua sede social, uma clínica especializada em estimular o desenvolvimento do indivíduo com autismo para promover melhorias em sua qualidade de vida e de seus familiares.

A Clínica Sonar promove atendimentos a pessoas com autismo há 19 anos no Recife. E através de uma conversa com a diretoria do Sport, surgiu a possibilidade da montagem de uma unidade dentro do clube, ideia que agora ganhou vida.

“Já estamos consolidados como um clube que trabalha forte o seu lado social. As ações já realizadas mostram isso. A Somar faz um trabalho espetacular e vem para contribuir mais ainda para as nossas atividades. Estamos muito felizes com tudo isso que está acontecendo”, destaca Yuri Romão, presidente do Sport.

A unidade rubro-negra da Somar Special Care vai funcionar onde hoje é a secretaria do parque aquático. São aproximadamente 1.800 metros quadrados de área construída, dividida em dois andares.

O primeiro andar já está praticamente pronto, faltando apenas a colocação dos adesivos e de toda a parte de sinalização. Ele será destinado aos atendimentos a jovens e adultos. Já o andar térreo será para o atendimento às crianças.

Também será montado um deck para atividades recreativas, com vista privilegiada para as piscinas do clube. A expectativa é que seja possível atender até 100 pessoas por dia.

“A gente percebeu que havia uma demanda muito alta por atendimentos na região. Com esta nova unidade, vamos oferecer condições para a realização de Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades de Vida Prática (AVPs). Eles vão aprender a dobrar roupa, plantar, fazer sua própria comida, como bolos, sucos… A nossa ideia é de que esses jovens fiquem cada vez mais independentes e se desenvolvam”, explica Victor Eustáquio, diretor da Somar.

Já está definido que uma parte dos atendimentos da clínica será feito de maneira gratuita, para pacientes de baixa renda. Além disso, os interessados também poderão usar o convênio médico ou pagar de maneira particular.

Para fornecer mais informações sobre a Clínica Sonar na sede social do Sport, foram disponibilizados os seguintes contatos: (81) 3441-5656 / (81) 3039-5656.

Em abril, mês dedicado à conscientização do autismo, um grupo de pacientes da Clínica Sonar esteve na Arena de Pernambuco para acompanhar a partida contra o Vila Nova, a convite do Sport. Um deles, o torcedor Felipe José, foi levado até a cabine da Rádio Ilha para puxar o tradicional “Cazá Cazá!”. A agremiação fez um vídeo da ação, que teve grande apelo emocional junto à torcida nas redes sociais.

