Sport: em momento delicado, zaga só não foi vazada em três jogos contra times de Séries A ou B

Um dos principais pontos positivos do Sport nos últimos anos, a zaga tem sido motivo de preocupação pelas bandas da Ilha do Retiro. Principalmente por conta dos compromissos recentes disputados pelo clube. Prestes a encarar o Paysandu, pela Série B, o Leão busca estancar as feridas do setor.

Nas últimas cinco partidas, o time comandado pelo técnico Mariano Soso viu o setor defensivo ser furado dez vezes. Os números representam quase um terço dos gols tomados ao longo do ano. Sete destes tentos foram sofridos apenas nos últimos dois jogos: derrotas por 4x1, para o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, e 3x0, para o Goiás, pela Série B.

No recorte, só na vitória diante do Atlético-MG, pela Copa do Brasil, o Sport não viu Caíque França buscar a bola no fundo da rede. Os outros reveses foram, por 1x0, para o Ituano e, 2x1, para o Avaí, ambos pela Segundona, respectivamente.

Com um estilo propositivo, mas que necessita da participação de todos para ajudar na marcação, o Sport de Mariano Soso só não foi vazado em 14 ocasiões, nas 34 vezes que entrou em campo na temporada. Ao todo, foram 33 gols sofridos pela equipe rubro-negra. Uma média de quase um gol por partida.

Níveis de exigência

A preocupação aumenta, no entanto, quando se tira os jogos do Campeonato Pernambucano da contabilidade. Com um nível de enfrentamento menos exigente do que o encarado nas demais competições, o Leão não tomou gols em oito dos 13 jogos que fez no Estadual. Foram oito tentos sofridos em cinco partidas, com destaque para os quatro gols marcados pelo Retrô, ainda na segunda rodada.

Com os jogos do Pernambucano fora da conta, o Sport viu sua zaga sair ilesa em seis partidas no ano de 2024: ABC e Juazeirense, pela Copa do Nordeste, Trem-AP e Atlético-MG, pela Copa do Brasil, além de Vila Nova e Coritiba, pela Série B do Campeonato Brasileiro. As três primeiras equipes, contudo, integram as Séries C e D do futebol nacional.

Assim, com exceção de Atlético-MG, Vila Nova e Coritiba, no enfrentamento com times das Séries A e B do Brasileiro, o sistema defensivo rubro-negro sofreu gols perante Bahia, Ceará e Fortaleza (duas vezes), pela Copa do Nordeste, Atlético-MG (duelo de ida), pela Copa do Brasil, além de Amazonas, Brusque, Ituano, Avaí e Goiás, pela Segunda Divisão.

O Sport terá a possibilidade de melhorar os números da zaga e de se recuperar na Série B nas duas próximas rodadas, quando será mandante contra Paysandu e Mirassol, na Arena de Pernambuco. Enquanto o duelo com os paraenses está marcado para esta segunda-feira (10), às 21h30, o encontro com os paulistas acontece no domingo (16), às 18h30, pelas 9ª e 10ª rodadas, respectivamente.

