Futebol Ex-Sport, Everton Felipe anuncia aposentadoria do futebol aos 26 anos Revelado no clube, Everton sofre para se recuperar de uma lesão no joelho desde 2022

Revelado em 2014 como uma das principais joias do Sport, o meia Everton Felipe anunciou aposentadoria do futebol. Aos 26 anos, o agora ex-jogador que também acumula passagens por equipes como Athletico-PR, Cruzeiro e São Paulo usou seu perfil oficial no Instagram para informar que uma lesão sofrida no joelho o fez tomar a decisão de encerrar a carreira precocemente.

Em pronunciamento de pouco mais de dez minutos, o "Juvenil" ainda aproveitou para criticar o Sport pela falta de suporte durante a contusão. Desde que sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo, em março de 2022, o meia não conseguiu mais ter normalidade na carreira.

"Estou me aposentando do futebol. Não estou consegundo me recuperar para voltar a fazer o que eu amo. Tem momentos da vida que temos que seguir a jornada em outras rotas", declarou.

"Adiei por muito tempo, mas agora não tem volta. Quem me acompanha no Instagram, sabe da minha luta diária, fazendo fisioterapia para me recuperar e tentar voltar a jogar futebol. Só que não estou conseguindo. As dores não passam, é muito complicado", relatou Everton.

A última partida de Everton pelo Sport foi em agosto de 2022, diante do Criciúma, pela Série B. Segundo o ex-jogador, após a partida "informei a todos no clube que as dores no joelho estavam me limitando a correr. Fiz tratamento conservador, tentei voltar a jogar, treinar, mas não conseguia".

"O que me deixa triste é que nesses dois anos que estou em tratamento, ninguém do Sport me ligou para oferecer as estruturas para eu me tratar, nunca recebi uma ligação. Entre idas e vindas, eu tenho oito anos de clube. Nunca faltei um treino, nunca fiz corpo mole. Acho que não merecia essa falta de respeito", lamentou.

Durante o vídeo publicado, Everton ainda relatou estar lidando novamente com a depressão, doença pela qual lutou em 2021. "Tem dias que tomo dois, três comprimidos e não consigo dormir. Está complicado, difícil, crise de ansiedade, depressão de novo", contou.

Pelo Sport, Everton Felipe entrou em campo em 151 oportunidades durante suas duas passagens e marcou oito gols pelo clube da Ilha do Retiro. Pelo Leão, conquistou dois Campeonatos Pernambucanos e uma Copa do Nordeste. Após se destacar pelo Rubro-negro, o meia acabou sendo vendido para o São Paulo, em 2018. Além do time do Morumbi, acumulou passanges por Athletico-PR, Cruzeiro, Atlético-GO e Retrô.

Confira o pronunciamento:

