Sport fará movimentos de "forma pontual e estratégica" para reforçar elenco na janela de julho

Com a proximidade da janela de transferências, a diretoria do Sport afirma estar atenta às oportunidades para reforçar a equipe para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. À Folha de Pernambuco, o diretor de futebol Guilherme Falcão garantiu que movimentos pontuais serão feitos para encorpar o plantel dirigido por Mariano Soso.

"Faremos movimentos nesta janela de julho, mas de forma pontual e estratégica. Sabemos exatamente do que precisamos e estamos em busca no mercado", falou o membro do comitê gestor rubro-negro.

Uma das posições que o Leão pode buscar uma peça é a lateral direita. O clube tem recebido propostas do exterior por Pedro Lima, e a expectativa é que a joia rubro-negra deixe a Ilha do Retiro ainda no meio deste ano. O presidente Yuri Romão, inclusive, esteve em Londres na última semana ouvindo interessados em contratar o jogador de 17 anos.

A janela de transferências abre no dia 10 de julho e segue até 2 de setembro. Este será o terceiro período para que os clubes possam se reforçar na temporada.

Em abril, em brecha para contratações concedida pela CBF, o Sport acertou a chegada de quatro jogadores: o zagueiro Chico, o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Luciano e o atacante Vinícius Faria. À época, apenas atletas que disputaram estaduais ou estavam sem clube podiam ser contratados por times das Séries A e B.

Apesar de possíveis caras novas desembarcarem no Sport, Guilherme Falcão acredita que o elenco atual tem totais condições de se recuperar dos últimos tropeços. Eliminado das Copas do Brasil e do Nordeste, e vindo de três derrotas consecutivas na Série B, o Rubro-negro vive momento turbulento na temporada.

"O elenco do Sport é extremamente competitivo. Já demos prova disso ao longo da temporada. Confiamos plenamente neste plantel e nessa comissão técnica", enfatizou o dirigente.

Com o pensamento em dar a volta por cima na Segundona, o Sport segue em preparação para voltar a entrar em campo. Na segunda-feira (10), o time pernambucano recebe o Paysandu, às 21h30, na Arena de Pernambuco. Enquanto o Leão é o sexto colocado, com 12 pontos, o Papão é apenas o penúltimo colocado, com cinco pontos ganhos.

