Sport Diretor do Sport demonstra apoio a Mariano Soso e vê todos focados em "reverter atual cenário" Sem fazer comparações com temporadas passadas, Guilherme Falcão demonstrou confiança na conquista do acesso

Os golpes sofridos nos últimos dias parecem não ter abalado a confiança da diretoria do Sport no trabalho do técnico Mariano Soso. Apesar das eliminações na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, além das três derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o comitê gestor do clube está confiante numa retomada da equipe na temporada.

Em contato com a Folha de Pernambuco, o diretor de futebol Guilherme Falcão mostrou apoio ao treinador argentino e enfatizou que todos estão "comprometidos em reverter o atual cenário" vivido pelo Leão da Ilha do Retiro.

"Nós temos um grupo e uma comissão técnica extremamente comprometidos em reverter o atual cenário. Temos ciência das necessidades e do que temos de trabalhar ao longo da semana, de modo que seguiremos empenhados e confiantes em busca do nosso objetivo máximo que é o acesso à série A", pontuou o dirigente.

Em um intervalo de duas semanas, o Sport acumulou quatro derrotas em cenários totalmente distintos. Pela Série B, perdeu para Ituano, Avaí e Goiás. Pela Copa do Nordeste, foi goleado na Arena de Pernambuco, por 4x1. No meio da sequência, chegou a flertar com uma classificação na Copa do Brasil, ao vencer o Atlético-MG, por 1x0, após boa apresentação, mas ficou pelo caminho na somatória do placar agregado.

Agora, o Rubro-negro terá uma sequência de dois jogos seguidos em casa que podem ser determinantes para a retomada da equipe na Segunda Divisão. Na segunda-feira (10), o Leão recebe o Paysandu, às 21h30. Já no dia 16, encara o Mirassol, às 18h30. Com o clube em sua terceira temporada seguida na Segundona, Guilherme Falcão evitou fazer comparações com os anos anteriores, mas pregou otimismo com a conquista do acesso.

"Cada temporada é uma história. E cada história precisa ser construída da sua própria forma. São novos jogadores, nova comissão técnica, inclusive nova diretoria. Não tenho como avaliar supostos erros do passado. O que posso assegurar é que o Sport está trabalhando sério para conquistar seus objetivos e vamos consegui-los", declarou.

O Sport é o sexto colocado da Série B, com 12 pontos. Vale lembrar que o Leão tem um jogo a menos, depois de ver a partida com o CRB, válida pela 7ª rodada, ser adiada por conta da semifinal do Nordestão. A distância leonina para o G-4 atualmente está em três pontos, mas pode aumentar para quatro, caso América-MG e Santos pontuem no complemento da 8ª rodada.

