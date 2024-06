"Estou convencido que vamos voltar às vitórias", destaca Soso, ao falar de momento do Sport

A- A+

Quatro derrotas nos últimos cinco jogos. No período, eliminações na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, além de perda de posições na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Mariano Soso, o momento no Sport é de ser "autocrítico", no intuito de dar a volta por cima na temporada. Nesta sexta-feira (31), o Leão perdeu por 3x0 para o Goiás, fora de casa, pela 8ª rodada da Segundona.

"Temos que ser autocríticos com os últimos jogos, que não refletem nossa identidade. Temos a qualidade dos jogadores, modelo de jogo que os jogadores estão convencidos do desenvolvimento deste modelo. É um momento complexo em relação ao resultado, mas temos que continuar trabalhando. Estou convencido que vamos voltar às vitórias", destacou o treinador.

Diante do Goiás, por exemplo, o Sport contou com baixas para a partida. Ao todo, cinco jogadores que têm a confiança do treinador não puderam estar à disposição: Alan Ruiz e Zé Roberto, suspensos, Felipe por questão contratual - por pertencer ao Goiás -, além de Barletta e Felipinho, lesionados.

Entretanto, em meio às baixas, Mariano Soso não quis usar os desfalques como justificativa para o revés em Goiânia. "Tivemos complexidade na formação da equipe, mas isso não é desculpa para justificar a derrota. Não tivemos disponíveis Alan ruiz, Felipe, Barletta, Zé Roberto... Não tivemos possibilidades de cartas, de jogadores de ataque para mudar o que foi o jogo", pontuou.

Na 6ª colocação com 12 pontos, e podendo perder outras posições ao longo da rodada, o Sport terá tempo para se preparar para a próxima rodada da Série B. O Leão só volta a campo no dia 10 de junho. Na ocasião, vai receber o Paysandu, às 21h30, na Arena de Pernambuco, pela 9ª rodada.

