Sport Após mais um revés do Sport, Rafael Thyere afirma que é hora de "assumir a responsabilidade" Rubro-negro teve uma fraca atuação diante do Goiás, nesta sexta-feira (31)

"Assumir a responsabilidade". Assim o zagueiro e capitão Rafael Thyere trata o momento do Sport na temporada. Se já não bastasse o doloroso revés sofrido para o Fortaleza, na Arena de Pernambuco, o primeiro compromisso após a eliminação no Nordestão foi um novo revés: desta vez para o Goiás, no Hailé Pinheiro, pela Série B, por 3x0. Na saída de campo, na noite desta sexta-feira (31), o defensor tentou explicar a fase vivida pelo clube.

"É um momento muito difícil. Viemos de duas derrotas muito difíceis. Se pegar o Brasileirão, perdemos duas também. É um momento complicado, de se fechar mais ainda. Nada do que eu falar aqui vai resolver. Temos que assumir a responsabilidade neste momento difícil. Sabemos que estamos abaixo do que já apresentamos na temporada, e onde podemos mudar é dentro de campo, trabalhando", iniciou o jogador, à transmissão do jogo, na saída do campo.

"Peço desculpa ao torcedor, é o mínimo que posso fazer. Junto com a equipe é trabalhar cada vez mais para dar a volta por cima. Tenho certeza que a equipe tem qualidade. É recuperar aquilo que já mostramos na competição e no ano", seguiu.

Esta foi a terceira derrota consecutiva do Sport na Série B. Antes de vencer o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, e perder para o Fortaleza, pelo Nordestão, o Leão já havia perdido para Ituano e Avaí, respectivamente, pela Segundona.

Com o revés perante o Goiás, o Leão estacionou nos 12 pontos, caindo para a 6ª colocação e podendo perder outras posições ao longo da rodada. O time de Mariano Soso volta a campo no próximo dia 10, quando recebe o Paysandu, às 21h30, na Arena de Pernambuco.

