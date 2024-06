A- A+

Sport Com incômodo no joelho, Barletta vira baixa de última hora, no Sport, contra o Goiás Atacante já se encontra em tratamento para voltar a ficar à disposição de Mariano Soso

O Sport ganhou uma baixa de última hora para encarar o Goiás, na noite desta sexta-feira (31), no Hailé Pinheiro. Titular das últimas partidas do clube, o atacante Chrystian Barletta sentiu um incômodo no joelho durante o último treino visando o jogo. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação rubro-negra.

Ainda segundo o Sport, Barletta já se encontra em tratamento. Com a ausência do camisa 30, Tití Ortiz foi escalado no time titular.

Além de Barletta, outro jogador que está teve que ficar fora da partida com o Goiás é o meia. O meia foi diagnosticado com um quadro de virose.

Goiás e Sport se enfrentam às 21h30 desta sexta-feira, no Hailé Pinheiro, pela 8ª rodada da Série B. Enquanto o Esmeraldino é o quarto colocado, com 14 pontos, o Rubro-negro é o atual sexto lugar, com dois pontos a menos.

