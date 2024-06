A- A+

Série B Buscando espantar desconfiança do torcedor, Sport visita o Goiás, pela Série B Após eliminações na Copa do Brasil e no Nordestão, Rubro-negro mira voltar ao G-4 da Segundona

Do vexame para o Fortaleza até entrar em campo diante do Goiás, o Sport terá praticamente cinco dias para esquecer a goleada pela semifinal da Copa do Nordeste e voltar a focar no principal objetivo da temporada: o acesso. Ao menos, o torcedor rubro-negro espera que uma resposta imediata seja dada na noite desta sexta-feira (1º), em Goiânia. Às 21h30, no Hailé Pinheiro, o Leão busca voltar ao G-4 da competição nacional, perante o Esmeraldino, pela 8ª rodada.

Além das eliminações na Copa do Brasil e no Nordestão, o time dirigido por Mariano Soso tenta reencontrar o caminho das vitórias na Segunda Divisão. São duas derrotas seguidas, para Ituano e Avaí, respectivamente, que somadas ao confronto adiado com o CRB, fizeram com que o Sport caísse para a quinta posição, estacionando nos 12 pontos. Adversário desta rodada, o Goiás tem dois pontos a mais, e é o atual terceiro colocado.

“A gente chega forte. Sabemos que deixamos a desejar nos últimos dois jogos (pela Série B), estamos vindo de duas derrotas, mas sabemos da nossa força, onde queremos chegar e esperamos fazer um grande jogo para sair com a vitória”, falou o atacante Romarinho.

Após ser liberado para acompanhar o velório do empresário e amigo Juan Berros, na segunda-feira, Mariano Soso encontrou o elenco em Goiânia, na noite de quarta-feira, e comandou apenas uma atividade junto ao grupo visando o compromisso fora de casa.

Em relação ao confronto com o Fortaleza, o treinador argentino terá quatro jogadores que não puderam participar da semifinal da Copa do Nordeste: o zagueiro Chico, o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Luciano e o atacante Vinícius Faria. Por serem contratados após o fim do período de inscrição do torneio regional, o quarteto não esteve à disposição no último domingo.

Das voltas, inclusive, a tendência é que Dalbert seja uma das novidades na formação inicial, uma vez que Felipinho será baixa por até dois meses, por conta de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida contra o Atlético-MG. Na ocasião, o jogador de 30 anos também foi o escolhido por Soso para entrar na partida. Expulsos contra o Avaí, Alan Ruiz e Zé Roberto são outras ausências confirmadas. Por pertencer ao clube goiano, Felipe também não foi relacionado.

Além da expectativa para o reencontro do time com os resultados positivos, os olhos da torcida, mais uma vez, estarão em Pedro Lima. Ao longo desta semana, a saída do lateral-direito parece ter ficado iminente. Em contato com a Folha de Pernambuco, o diretor de futebol Raphael Campos informou que o clube recusou uma primeira proposta do exterior pelo jogador de 17 anos. Entretanto, segundo o jornalista inglês Duncan Castles, uma nova investida, esta no valor de R$ 56 milhões, teria sido feita pelo Chelsea ao presidente Yuri Romão, que segue em Londres conversando com interessados na joia leonina.

Ficha técnica

Goiás

Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Rafael Gava e Luiz Henrique; Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi.

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert; Fábio Matheus, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Hailé Pinheiro (Goiânia/GO)

Horário: 21h30

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza (ambos de SP)

VAR: Marcelo Henrique de Góis (SP)

Transmissão: Premiere e SporTV.

Veja também

Seleção Brasileira Arthur Elias e Duda Sampaio agradecem apoio pernambucano: "Esse carinho é sempre incrível"