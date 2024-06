A- A+

Sport Sport tem retorno de quatro jogadores para confronto com o Goiás, pela Série B Partida acontece nesta sexta-feira (31), às 21h30, no Hailé Pinheiro, pela 8ª rodada

Em reta final de preparação para voltar a entrar em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport contará com retornos para encarar o Goiás, nesta sexta-feira (31), às 21h30, no Hailé Pinheiro, pela 8ª rodada. Ao todo, quatro jogadores ficam à disposição de Mariano Soso para a partida, depois de não poderem ajudar a equipe na goleada sofrida para o Fortaleza, pela Copa do Nordeste.

Por terem chegado ao clube após o fim das inscrições para a competição regional, o zagueiro Chico, o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Luciano e o atacante Vinícius Faria, não puderam ser relacionados no último final de semana. No entanto, estão em Goiânia para mais um compromisso do clube.

Do quarteto, inclusive, a expectativa é que Dalbert seja titular perante os goianos. O jogador deve ser o substituto de Felipinho, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, contra o Atlético-MG, e será ausência por até dois meses no Leão da Ilha do Retiro. Diante dos mineiros, inclusive, Dalbert foi o escolhido por Soso para entrar no decorrer do confronto.

Em entrevista concedida à assessoria do clube, o jogador de 30 anos já projeta o confronto contra os esmeraldinos. "É uma equipe que está vindo de derrota, assim como nós, mas é uma equipe que tem uma grande história, uma camisa de peso. Mas, aqui, também tem uma camisa bem pesada, tem história, e tenho certeza que estamos bem preparados e capacitados para fazer um bom jogo e trazer os três pontos para casa", falou Dalbert.

Além de se recuperar do revés sofrido para o Fortaleza, o Sport busca voltar a vencer, também, pela Segundona. Nas duas últimas aparições no campeonato, o Rubro-negro saiu de campo derrotado para Ituano e Avaí, respectivamente. Com 12 pontos, o clube leonino é o atual quinto colocado, com 12 pontos. São dois pontos a menos que o Goiás, adversário desta sexta, que ocupa a terceira posição. O Leão, porém, tem um jogo a menos na competição nacional, uma vez que o encontro com o CRB foi adiado devido à semifinal do Nordestão.

