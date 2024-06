A- A+

Série B Sport pouco produz, vê Goiás ser cirúrgico no ataque, e perde terceira seguida na Série B Após vexame na Copa do Nordeste, Leão volta a sofrer grande derrota na temporada

O objetivo de dar uma resposta imediata ao torcedor, após o vexame na Copa do Nordeste, não foi concluído pelo Sport. Agora com o foco voltado única e exclusivamente para a Série B, o Leão foi ao Centro-Oeste do País visitar o Goiás, mas volta ao Recife sem pontos na bagagem. Em duelo realizado no Hailé Pinheiro, na noite desta sexta-feira (31), pela 8ª rodada, o Rubro-negro pouco ofereceu perigo aos donos da casa e foi derrotado, por 3x0. É o terceiro revés seguido dos pernambucanos no certame. De quebra, o elenco comandado por Mariano Soso caiu para a 6ª colocação neste início de rodada, estacionando nos 12 pontos. Já o Esmeraldino, foi aos 17 pontos, e ocupa a liderança pelo menos até Santos e América-MG entrarem em campo, segunda e terça-feira, respectivamente.

Baixa de última hora

Ainda antes da bola rolar, o Sport ganhou uma ausência para o duelo em Goiânia. Titular das últimas partidas do clube, o atacante Chrystian Barletta sentiu um incômodo no joelho durante o último treino visando o jogo, na quinta-feira. Assim, Mariano Soso optou por acionar Tití Ortiz na formação inicial.

O jogo

Contra o Fortaleza, o Sport já havia sido vítima dos contra-ataques durante o primeiro tempo. Diante do Goiás, no entanto, o castigo veio ainda mais rápido. Como de costume, o Rubro-negro buscava manter a posse de bola no campo ofensivo, mas logo na primeira oportunidade concedida, acabou vendo os donos da casa abrirem o placar, ainda aos quatro minutos. Após cruzamento rasteiro de Dieguinho pela direita, a defesa rubro-negra tentou cortar a bola, mas deixou limpa para Welliton, que mandou para as redes.

O Sport não chegou a sentir o golpe sofrido precocemente, mas apesar das chances construídas, não obrigou o goleiro Tadeu a fazer uma defesa sequer durante a etapa inicial. Gustavo Coutinho, Fabricio Domínguez, Pedro Lima e Fábio Matheus até tentaram, mas todas as finalizações não tiveram como destino a meta esmeraldina. O Goiás, por sua vez, firme na marcação, sabia assustar nas poucas vezes que incomodou o sistema defensivo pernambucano. Foram duas jogadas que quase resultaram em gols.

Aos 19 minutos, após boa troca de passes, Luiz Henrique arriscou de fora da área e colocou Caíque França para trabalhar. Na reta final do primeiro tempo, Paulo Baya cobrou escanteio no primeiro pau e Thiago Galhardo se antecipou à marcação para carimbar o travessão rubro-negro.

Insatisfeito com a atuação de Tití Ortiz, Mariano Soso voltou do intervalo com Vinícius Faria na vaga do argentino, com o intuito de dar mais profundidade ao ataque rubro-negro. O camisa 14, por sinal, foi responsável direto pela principal finalização do time pernambucano nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Em chute colocado de fora da área, o atacante ficou perto de deixar tudo igual na Serrinha.

Com o placar favorável e bem postado defensivamente, o Goiás pouco era incomodado pelo Sport, mesmo sem apostar tanto nas investidas em contra-ataques. O time goiano, desta vez, ampliou a vantagem na bola parada. E com direito a lei do ex. Após cobrança de falta de Rafael Gava, aos 23, a bola sobrou para Marcão, que chutou para fazer o segundo. No fim, Luiz Henrique ainda fez o terceiro, de cabeça, para decretar mais um revés leonino.

Ficha do jogo

Goiás 2

Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Dieguinho, Marcão (Wellington), Juninho (Rafael Gava) e Luiz Henrique; Thiago Galhardo (Ian Luccas), Welliton (Ângelo Rodríguez) e Paulo Baya (Pedrinho). Técnico: Márcio Zanardi.

Sport 0

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert (Pablo Dyego); Fábio Matheus, Fabricio Domínguez (Fabinho) e Lucas Lima; Tití Ortiz (Vinícius Faria), Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Hailé Pinheiro (Goiânia/GO)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza (ambos de SP)

VAR: Marcelo Henrique de Góis (SP)

Gols: Welliton, aos 4' do 1T, Marcão, aos 23', e Luiz Henrique, aos 50' do 2T (GOI)

Cartões amarelos: Juninho, Lucas Ribeiro, Dieguinho, Marcão (GOI); Rafael Thyere, Dalbert (SPT)

Público: 6.952 torcedores

Renda: R$ 151.885,0

