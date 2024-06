Sport terá ausências, mas poderá contar com até cinco retornos diante do Paysandu

A- A+

Passado o revés para o Goiás, por 3x0, fora de casa, o Sport já se prepara para o próximo compromisso da Série B. O Leão volta a campo na segunda-feira (10), às 21h30, diante do Paysandu, pela 9ª rodada. Para o confronto, o técnico Mariano Soso terá baixas e retornos.

Com a ausência certa de Felipinho, com uma lesão na coxa direita, o Rubro-negro tem outros desfalques para encarar os paraenses. Contra o Goiás, Tití Ortiz recebeu o terceiro amarelo e não pode entrar em campo. Em período de treinos com a Seleção Brasileira sub-20, Pedro Lima é mais um que não estará à disposição na segunda-feira. A joia leonina só deve retornar do Rio de Janeiro no dia seguinte ao jogo com o Paysandu.

Baixa de última hora perante o Goiás, por conta de um trauma no joelho, Chrystian Barletta ainda é dúvida para a partida. O atacante se lesionou no último treino antes do duelo com os goianos e vem sendo acompanhado de perto pelo departamento médico rubro-negro.

Retornos

Por outro lado, Mariano Soso poderá contar com quatro jogadores que estiveram fora da última partida. Ausentes por suspensão na rodada passada, o meia Alan Ruiz e o atacante Zé Roberto poderão ser relacionados.

Já na cabeça de área, Felipe não pôde ser utilizado em Goiânia por questões contratuais. O volante está emprestado ao Sport pelo Goiás. Assim, a expectativa é que retome o espaço ocupado por Fábio Matheus contra o Esmeraldino. No meio, Pedro Vilhena deve ser opção, depois de ser ausência por causa de um quadro de virose.

