Pedro Lima se apresenta à Seleção Brasileira Sub-20 e desfalca Sport contra Paysandu na Série B

Cobiçado por clubes europeus, o jovem Pedro Lima, do Sport, se apresenta à Seleção Brasileira Sub-20 nesta segunda-feira (3). O lateral-direito vai participar de uma sessão de treinamentos com o elenco escolhido pelo técnico Ramon Menezes até o dia 11 de junho.

Com a ida à Seleção Sub-20, Pedro Lima vai desfalcar o Sport no duelo contra o Paysandu pela 9ª rodada da Série B, no dia 10 de junho, na Arena de Pernambuco. Essa será a única partida de ausência do jovem de 17 anos e a tendência é que o técnico Mariano Soso utilize o venezuelano Roberto Rosales na posição.

A boa notícia para o torcedor rubro-negro é que Pedro Lima já estará de volta no jogo seguinte contra o Mirassol, no dia 16, novamente na Arena de Pernambuco.

Sem jogos marcados, esse período de treinos da Seleção Brasileira Sub-20 tem como foco iniciar a preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em janeiro de 2025, no Peru. O torneio garante quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20 no Chile que vai acontecer no mesmo ano.

Essa foi a primeira convocação da joia rubro-negra para o sub-20. O jogador fechou o ciclo do sub-17 no ano passado, quando foi titular na campanha do Brasil no Mundial da categoria, que parou nas quartas de final.

Propostas da Europa

Pedro Lima completará 18 anos no dia 1º de julho e o Sport vive o risco de perder sua revelação na metade da temporada. A diretoria rubro-negra já admitiu que recusou uma das ofertas pelo atleta, sem divulgar de qual clube seria.

De acordo com o jornalista inglês Duncan Castles, o Chelsea ofereceu oito milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação atual) para contar com o futebol de Pedro Lima. A multa do jovem jogador para o mercado internacional é de 12 milhões de euros (R$ 68 milhões na cotação atual).

Vivendo seus primeiros meses no profissional, Pedro Lima atuou até o momento em 25 partidas, com dois gols marcados e duas assistências distribuídas.

