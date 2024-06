Sequência negativa na Série B não tira confiança de Caíque França em recuperação do Sport

A- A+

Derrotas para Fluminense, América-MG e Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Essa tinha sido a última vez que o Sport sofreu três derrotas seguidas em uma mesma competição nacional. Maré negativa que se repetiu na Série B deste ano, com os tropeços em sequência para Ituano, Avaí e Goiás. Uma queda, que tirou o time do G4, logo após ganhar as primeiras quatro partidas da competição. Mas esse “não é o Sport”. Ao menos não o que o goleiro Caíque França acredita.





“Tivemos resultados que não foram favoráveis, mas não podemos pegar o recorte do ano baseando-se apenas nessas últimas semanas. O grupo está bem, confiante, não deixou de acreditar no trabalho. Temos um modelo de jogo pré-definido, que nos trouxe ótimos resultados na temporada e temos muita confiança”, citou.



“Ninguém tem dúvida: jogadores, comissão e diretoria estão convictos no trabalho. Entendo o torcedor ficar alerta, mas o campeonato começou agora. Temos a chance na segunda de conseguir o resultado positivo”, completou, citando o duelo diante do Paysandu, na Arena de Pernambuco.

O goleiro também destacou que, mesmo com as derrotas, não viu queda de rendimento da equipe.



“A questão (negativa) é mais a queda pelos resultados e não da produção do time. No recorte dos jogos, atuamos com o mesmo estilo de posse de bola, marcando em cima, com finalização…em quase todos os jogos fomos superiores. Agora temos de transformar o domínio em vitória para continuar crescendo no campeonato”, frisou.

