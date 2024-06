A- A+

Futebol Série B 2024: Sport não perde como mandante do Paysandu há 12 anos Último tropeço do Leão foi pela Copa do Brasil de 2012, na Ilha do Retiro

Sem vencer há três jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e prestes a encarar o Paysandu, segunda (10), na Arena de Pernambuco, pela nona rodada, o Sport se apega ao histórico favorável em jogos contra o Papão em solo pernambucano para voltar a figurar no G4. O Leão só perdeu uma em casa para os paraenses na história. Algo que aconteceu há mais de 10 anos.





A última e única derrota do Sport para o Paysandu como mandante aconteceu em 2012, pela Copa do Brasil. Na Ilha do Retiro, o Leão foi goleado por 4x1, culminando na eliminação na segunda fase do mata-mata nacional.



De lá para cá, as equipes jogaram mais duas vezes com mando do Sport. Na Série B 2013, empate em 0x0. Na Copa do Brasil de 2014, triunfo do Leão por 3x2.



“Será um jogo muito difícil. O time deles trabalha bem a bola, mas dentro de casa temos de nos impor e ir atrás do resultado”, afirmou o volante Felipe.



O Sport é o atual sétimo colocado, com 12 pontos, enquanto o Paysandu está em 16º, com oito.

Veja também

Tênis Alcaraz x Zverev fazem final inédita em Roland Garros; Swiatek busca o tetra