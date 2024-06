A- A+

FUTEBOL Pedro Lima, do Sport, sofre choque de cabeça durante treino da Seleção Sub-20 Lateral tem choque com atacante Robert, do Cruzeiro; de acordo com a CBF, não foram constatadas lesões graves

O lateral-direito Pedro Lima, do Sport, sofreu um choque de cabeça com o atacante Robert, do Cruzeiro, durante o período de treinos da Seleção Brasileira Sub-20, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Segundo a nota da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após o choque, Pedro e Robert foram retirados imediatamente do treinamento e submetidos à tomografia. O exame não constatou nenhuma lesão grave.

Por conta da concussão, os dois jogadores foram afastados das atividades com o grupo, mas seguirão na Granja Comary até o fim da preparação da Seleção, que se encerra no próximo sábado (8).

O lateral-direito Lucyan e o atacante Wallace Yan, ambos do Flamengo, foram convocados para preencher as vagas de Pedro Lima e Robert.

A série de treinamentos visa a disputa do Sul-Americano da categoria, que acontece em janeiro de 2025, no Peru. O campeonato classifica quatro seleções para a Copa do Mundo Sub-20, que será realizada no mesmo ano, no Chile.

Confira a nota do Sport sobre o assunto.

O Sport Club do Recife foi informado pela CBF acerca do choque de cabeça envolvendo o lateral Pedro Lima durante treinamento da seleção brasileira Sub-20 nesta terça-feira (04) na Granja Comary.

O atleta passou por exames logo em seguida, onde não houve lesões graves. Ele segue em observação. Em regimento ao protocolo de concussão, Pedro Lima foi afastado das atividades.

Desde o ocorrido, o jogador também tem sido monitorado pelo departamento médico rubro-negro, que recebe atualizações frequentes e está envolvido na recuperação.

Pedro Lima da Seleção



No ano passado, o lateral Pedro Lima foi titular nas cinco partidas disputadas pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, sediada na Indonésia. O Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Argentina.

Na mira dos europeus

Aos 17 anos, Pedro Lima vive o sonho de todo jovem atleta: ser cobiçado por clubes europeus. Vinculado ao Sport até 2027, o jogador poderá deixar o Leão na próxima janela de transferências, na metade da temporada.

Um dos clubes da Europa interessados na compra do atleta é o Chelsea, da Inglaterra. De acordo com o jornalista inglês Duncan Castles, a equipe inglesa ofereceu oito milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões na cotação atual) por Pedro Lima. Clubes como Barcelona, Real Madrid e o Grupo City também monitoram o atleta.

A multa de Pedro Lima para o mercado internacional é de 12 milhões de euros (cerca de R$ 68 milhões na cotação atual) e de R$ 55 milhões para negociações com clubes brasileiros.

