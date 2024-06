A- A+

Ingressos solidários Sport divulga ingressos gratuitos em jogo contra o Paysandu para quem doar sangue no Hemope A parceria do Leão com o Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco faz parte do mês Junho Vermelho

Em parceria com o Hemope, o Sport vai disponibilizar ingressos gratuitos para a partida contra o Paysandu, na próxima segunda-feira (10), às 21h30, na Arena de Pernambuco. Os rubro-negros precisam doar sangue para ganhar as entradas.

A campanha social entre Sport e Hemope faz parte do Junho Vermelho, que busca ações de mobilização para a doação de sangue.

Como vai funcionar

Os torcedores do Sport terão como doar desta quinta-feira (6) até a próxima segunda-feira (10).

A doação de sangue deve ser na sede do Hemope Recife, localizada na rua Joaquim Nabuco, no bairro das Graças- Zona Norte do Recife. O horário de funcionamento é das 7h15 às 18h30.

O resgate dos ingressos dos doadores começa a partir do sábado (7) e vai até o dia da partida, nas bilheterias das sociais. O horário é das 9h às 17h.

Requisitos para doação

Por meio das redes sociais, o Sport divulgou os requisitos para doar sangue.

-Adultos de 18 a 60 anos (menores de 16 e 17 anos precisam do consentimento e presença do responsável legal no Hemope);

-Documento oficial com foto;

-Peso maior que 50kg;

-Dormir bem na noite anterior;

-Não estar em jejum. O doador deve se alimentar normalmente, evitando comidas gordurosas.

Observações: Maiores de 60 anos só poderão doar caso já sejam doadores do Hemope. O intervalo de doação para homens é de 3 meses e mulheres 4.

Público 60+ precisam esperar 6 meses entre as doações.

Sport x Paysandu

O duelo entre Sport x Paysandu é importante para o Leão se recuperar na Série B.

O Sport vem de três derrotas seguidas na segunda divisão e deixou o G4. O Rubro-negro perdeu para Ituano, Avaí e Goiás, e agora ocupa a 7ª posição com 12 pontos.

A primeira equipe dentro do G4 é o Ceará com 15 pontos. Vale destacar que os pernambucanos estão com um jogo a menos.

