Com muito forró, Hemope inicia campanha para doação de sangue no período de São João

Doação de sangue

Com muito forró pé de serra, o Hemope iniciou, nesta segunda-feira (3), a campanha de São João 2024 para incentivar a doação de sangue. O evento contou com música ao vivo e até uma quadrilha junina na sede do hemocentro, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Dentre as atrações que animaram os doadores no local, estavam Cristina Amaral, Amauri Nascimento e Cilene Menezes. Além dos cantores, o evento contou com a participação da banda Karlinhos Gomes e Candeeiro do Mato e da quadrilha junina Mirim Matutinho.

"Essa campanha que a gente iniciou no dia de hoje acontece todos os anos. O objetivo dela é que a gente abasteça o banco de sangue - o Hemope - para que ele tenha um estoque suficiente para atender não só o mês de junho todo, como, especialmente, o período junino. A gente sabe que quando vai se aproximando essa época, o número de doações vai caindo. As pessoas começam a viajar, a encontrar parentes, amigos, ir para as festas, e isso diminui muito o estoque", explicou a presidente do Hemope, Raquel Santana.

"A gente já está em um momento de criticidade, então a gente precisa regularizar esse estoque para atender o mês de junho e o período junino", completou Raquel.

Ainda de acordo com Raquel, todos os tipos sanguíneos precisam de reposição, pois o estoque está crítico. Contudo, os fatores negativos, especialmente o O negativo, que é doador universal, precisa de uma atenção um pouco maior.

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos e ter mais de 50kg. Para os menores de 18 anos, é necessário acompanhamento e autorização de um responsável durante a doação. No caso de maiores de 60 anos que queiram realizar a doação pela primeira vez, a iniciativa deve ser aprovada por um médico.

Confira outras orientações para realizar a doação de sangue:

- Apresentar documento oficial com foto, original ou cópia autenticada;

- Não pode estar em jejum e deve ter se alimentado nas últimas 4 horas;

- Deve ter dormido em torno de 5 horas e ter tido uma boa qualidade de sono;

- Evitar ingerir bebidas alcóolicas nas últimas 12 horas.

O Hemope Recife fica localizado na rua Joaquim Nabuco, 171 - no bairro das Graças, e funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.

Para agendar a doação, o número é o 0800-081-1535. O local também atende por demanda espontânea.

