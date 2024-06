Defesa de homem que confessou matar turista pede perícia para comprovar "insanidade mental"

A- A+

A defesa de Edvá Alexandre da Silva, de 35 anos, representada pela Defensoria Pública de Pernambuco, requereu perícia para comprovar possível insanidade mental do acusado, que confessou ter matado o turista carioca Talles do Couto Lemgruber Kropf, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, no dia 14 de fevereiro de 2024.

Ele passou por audiência de instrução e julgamento, na manhã desta segunda-feira (3), no Fórum Rodolfo Aureliano, bairro da Joana Bezerra, centro do Recife. A sessão foi presidida pelo juiz titular da 13ª Vara Criminal da capital, Roberto Jordão de Vasconcelos, e durou quase três horas.

A perícia será feita para entender se o homem tinha ou não capacidade de entender ou querer o caráter lícito do fato. Essa perícia deve durar até um mês para ser feita. Até lá, o homem fica preso no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

Após o resultado da perícia, as partes serão intimadas novamente para o resultado dos exames. Com a conclusão, Edvá poderá passar por tratamento psiquiátrico ou será condenado.

Seis pessoas seriam ouvidas, inicialmente, mas duas foram dispensadas. Foram duas testemunhas de acusação e dois familiares, só que na condição de informantes, por terem grau de parentesco com a vítima. Posteriormente, o acusado foi interrogado pelo juiz para dar a versão dele sobre o fato e chegou a confessar o crime.





A PCPE chegou até o paradeiro de Edvá após análise de imagens de câmeras de segurança das ruas locais // Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Consequentemente, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu procedência e a Defensoria Pública solicitou o inquérito citado acima.





Na ocasião, o criminoso vivia em situação de rua. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ele é viciado em crack e roubou o celular da vítima para vender o aparelho e comprar drogas.

Na época do crime, Talles veio ao Recife para brincar o Carnaval, no 14 de fevereiro de 2024, quando foi abordado, nas proximidades da Avenida Domingos Ferreira. Ele voltava para a casa de amigos, onde estava abrigado, durante a estadia em Pernambuco.

A PCPE chegou até o paradeiro de Edvá após análise de imagens de câmeras de segurança das ruas locais. Ele foi encontrado na casa de parentes, em um conjunto habitacional no bairro do Pina, também na Zona Sul do Recife.

O criminoso já teria outras passagens pela polícia por crimes de furto, roubo e tentativa de homicídio. Ele havia sido liberado no dia 31 de janeiro. Depois de preso, realizou exame de corpo de delito e seguiu para o Cotel, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

