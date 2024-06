Recife entra em "estágio de atenção" devido às chuvas da madrugada e manhã desta segunda (3)

A- A+

O Recife entrou em "estágio de atenção" devido às chuvas registradas na madrugada e manhã desta segunda-feira (3).

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que prevê chuva para todo o Estado, foram acumulados, até as 9h30, 26,04 milímetros de chuva no Recife.

Divulgado pelo Centro de Operações da capital (COP), o alerta destaca que, por causa das precipitações, foram identificadas ocorrências na cidade, a exemplo de alagamentos.



"Dependendo de onde você esteja, sua rotina pode ser impactada. Nossas equipes estão trabalhando para reverter a situação", informa o COP, que também emitiu um alerta de mobilidade.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) registrou pontos de alagamento em vários trechos da avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul da capital.



Até o momento, a cidade que mais choveu, de acordo com a Apac, foi Goiana, na Zona da Mata Norte, com 39,9 mm nas últimas 24 horas.



No domingo (2), a Apac divulgou um aviso amarelo, de "estado de observação", indicando chuvas moderadas, a partir desta segunda, para a Região Metropolitana do Recife e Zonas na Mata Norte e Sul.



Segundo a Agência, as precipitações estão sendo provocadas pelo sistema meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste. O comunicado é válido durante todo o dia.

Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento é 24 horas.



Confira previsão do tempo para esta segunda (3), segundo a Apac:

Região Metropolitana do Recife - Nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia, com intensidade moderada.



Mata Norte - Nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia, com intensidade moderada.



Mata Sul - Nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade fraca a moderada.



Agreste - Nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade fraca.



Sertão - Parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca.

