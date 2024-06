A- A+

Nesta segunda-feira (3), acontece as audiências de instrução e julgamento do homem suspeito de matar o turista carioca Talles do Couto Lemgruber Kropf, de 35 anos, na madrugada de 14 de fevereiro deste ano.



O turista do Rio de Janeiro que veio ao Recife para curtir o Carnaval foi abordado quando voltava para o local onde estava hospedado, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.



De acordo com as investigação da Polícia Civil, o turista foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O suspeito é Edva Alexandre da Silva, também de 35 anos, que vivia em situação de rua e confessou o crime após a prisão.



Segundo a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a audiência começa às 9h, na 13ª Vara Criminal da Capital, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, Joana Bezerra, área central do Recife.



A sessão será presidida pelo juiz titular da Unidade, Roberto Jordão de Vasconcelos, que autorizou a presença da imprensa no corredor do Fórum, mas foi vetou o ingresso dos profissionais na sala de audiência.



Ainda de acordo com o TJPE , na ocasião, serão ouvidas seis testemunhas de acusação, não havendo testemunhas arroladas pela defesa e, ao final, será feito o interrogatório do acusado Edvá Alexandre da Silva.



Ao fim da instrução, caso não haja requerimento de diligências pelas partes, serão oferecidas alegações finais pela acusação e pela defesa, o que pode ocorrer oralmente, na própria audiência, ou posteriormente, na forma de memoriais (petição nos autos).

Preso

Em coletiva de imprensa na noite no dia 23 de fevereiro, a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DHPP), divulgou a identidade do suspeito responsável pelo crime de latrocínio que vitimou o turista carioca Talles do Couto Kropf.



De acordo com o delegado Caio Morais, o responsável pelo caso confessou o crime e seria usuáruo de crack, viciado. Quando investigado, explicou que estava na ânsia do consumo e costuva praticar pequenos delitos para conseguir dinheiro e usar drogas.



Caio Morais informou que conseguiu chegar até o paradeiro do autor do crime após uma vasta analise de imagens nas ruas locais. "Conseguimos analisar o trajeto da vítima e do autor por meio das imagens captadas por câmeras", esclareceu o delegado na coletiva.



Segundo a polícia, o criminoso já teria outras passagens pela polícia por crimes de furto, roubo e tentativa de homicídio. Ele havia sido liberado no dia 31 de janeiro. Depois de preso, realizou exame de corpo de delito e seguiu para o Cotel, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, onde se encontra até o momento.

