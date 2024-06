A- A+

RECIFE Mesmo com interdição de via para obras, fluxo no Cais de Santa Rita, no Recife, é tranquilo Trânsito passa por alteração que deve durar dois meses

As obras de construção do Centro de Convenções do Recife, no bairro de São José, centro da capital pernambucana, ganharam um novo capítulo, desde sábado (1º). Agora, a pista oeste do Cais de Santa Rita foi interditada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), para fluxo de veículos.

O bloqueio permanece até agosto. Com isso, a rota provisória, que vai funcionar até o fim das atividades no local, passará a ser feita pela Rua Cais de Santa Rita (pista do Mercado). Ela teve o sentido invertido em direção à Zona Sul.

Mesmo com a alteração, o trânsito fluiu tranquilamente, na tarde deste domingo (2), onde os condutores, na maioria, informados, respeitaram as sinalizações que indicam os novos caminhos. O produtor de eventos Glaryston Souto, de 50 anos, mora no bairro de Boa Viagem e viu como o transtorno como temporário e positivo.

"Vai dificultar um pouco nos primeiros dias, mas tudo que vem para somar e revitalizar esse centro tão bonito que a gente tem no Recife é válido, para que as pessoas voltem a frequentar. Eu mesmo estava há muito tempo sem vir aqui e fiquei surpreso. Quanto mais equipamentos forem construídos para somar e reacender a chama do Recife Antigo, para mim, é válido", afirmou.

O retorno, que antes poderia ser feito em frente ao futuro Novotel também ficará proibido, devido à interdição. O condutor que estiver seguindo no sentido Centro e deseja retornar à Zona Sul precisará seguir pela Avenida Martins de Barros, onde poderá ser feito o retorno pela Praça Dezessete, pela Rua Siqueira Campos ou pela Praça da República. Já os ônibus que trafegavam no sentido Zona Sul/Centro seguirão por trás do armazém para acessar o Terminal do Cais de Santa Rita.

Vista aérea do trecho alternativo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Outra alteração, dessa vez, nos itinerários dos ônibus

O Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou que, também em decorrência do bloqueio da pista Oeste, vai alterar os itinerários de 10 linhas de ônibus com três delas deixando de acessar provisoriamente o interior do Terminal de Passageiros de Santa Rita e 27 linhas noturnas (bacurau) terão os itinerários prolongados para manterem os terminais dentro do Terminal de Passageiros de Santa Rita.

Também serão implantadas duas (2) paradas de ônibus seletivas, para atenderem as linhas diurnas, na pista Oeste da Rua Cais de Santa Rita, via que teve o sentido do fluxo invertido, passando a ser da Av. Martins de Barros para o Viaduto das Cinco Pontas.

As linhas afetadas e suas modificações de itinerários são:

1) Alterações dos itinerários das linhas diurnas

a) 107-CIRCULAR – TI RECIFE / CABUGÁ (PCR) – no sentido Terminal de Santa Rita / TI Recife

Itinerário normal: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, R. São João,…

Desvio: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, R. São João,…

b) 044-MASSANGANA (BOA VISTA) e 185-TI CABO – no sentido Terminal de Santa Rita / Subúrbio

Itinerário normal: ..., Av. Dantas Barreto, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte,…

Desvio: ..., Av. Dantas Barreto, Av. Nossa Senhora do Carmo, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, …

c) 611-ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA); 612-MORRO DA CONCEIÇÃO; 621-ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE); 622-VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ); 642-GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) e 717-JOSÉ AMARINO DOS REIS – no sentido Terminal de Santa Rita/Subúrbio terão seus itinerários prolongados, atendendo ao Terminal de Passageiros de Santa Rita.

Itinerário normal: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, Av. Martins de Barros,…

Desvio: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, Praça das Cinco Pontas, R. Frei Caneca, Av. Sul, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, Av. Martins de Barros, …

d) 229-MARCOS FREIRE (OPCIONAL) – só irá atender ao Terminal de Passageiros de Santa Rita no sentido vindo do subúrbio.

Itinerário normal: ..., Terminal de Passageiros de Santa Rita, Av. Martins de Barros, R. Siqueira Campos, Av. Dantas Barreto, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, R. São João, Av. Dantas Barreto,…

Desvio: ..., Terminal de Passageiros de Santa Rita, Av. Martins de Barros, R. Siqueira Campos, Av. Dantas Barreto, R. da Praia, Trav. do Arsenal, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, R. São João, Av. Dantas Barreto,...

2) Alterações de itinerários das linhas noturnas (Bacurau)

e) 170-MURIBECA DOS GUARARAPES; 322-JARDIM SÃO PAULO; 333-TOTÓ; 352-CURADO II; 362-CURADO IV; 533-CASA AMARELA; 613-MORRO DA CONCEIÇÃO; 626-BREJO; 643-CÓRREGO DO JENIPAPO; 744-DOIS UNIDOS; 745-ALTO JOSÉ BONIFÁCIO; 827-JARDIM BRASIL; 1927-OURO PRETO; 1928-MARANGUAPE II; 1936-MIRUEIRA; 1956-IGARASSU; 1957-CAETÉS I; 1975-AMPARO; 1985-RIO DOCE; 1995-PAU AMARELO; 2427-MONSENHOR FABRÍCIO; 2457-SÃO LOURENÇO e 2462-LOTEAMENTO SANTOS COSME E DAMIÃO.

Itinerário normal: ..., Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, …

Desvio: ..., Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, Praça das Cinco Pontas, R. Frei Caneca, Av. Sul, R. Cais de Santa Rita, giro à esquerda na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, ...

f) 515-NOVA DESCOBERTA; 523-DOIS IRMÃOS; 715-ALTO SANTA TEREZINHA e 846-ÁGUAS COMPRIDAS.

Itinerário normal: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, R. Cais de Santa Rita, giro à direita na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita,…

Desvio: ..., R. do Imperador, R. da Praia, Trav. do Arsenal, Av. Martins de Barros, giro à direita na Pista Oeste da R. Cais de Santa Rita, Trav. do Forte, Praça das Cinco Pontas, R. Frei Caneca, Av. Sul, R. Cais de Santa Rita, giro à esquerda na via de acesso ao Terminal de Passageiros de Santa Rita, Terminal de Passageiros de Santa Rita, ...

3) Implantação de paradas provisórias

I – Parada Seletiva nª 180960 – será instalada provisoriamente defronte ao SESC de Santa Rita para as linhas 107-CIRCULAR-TI RECIFE/CABUGÁ (PCR); 044-MASSANGANA (BOA VISTA); 185-TI CABO e 229-MARCOS FREIRE (OPCIONAL).

II – Parada Seletiva nº 180961 – será instalada provisoriamente defronte ao anexo do Mercado de São José, ao lado da Loja Center Doce para as linhas 611-ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA); 612-MORRO DA CONCEIÇÃO; 621-ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE); 622-VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ); 642-GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) e 717-JOSÉ AMARINO DOS REIS.

