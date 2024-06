A- A+

PERNAMBUCO Audiência de instrução e julgamento do suspeito de matar turista carioca deve durar três horas Sessão acontece na 13ª Vara Criminal, no Fórum Rodolfo Aureliano, bairro da Joana Bezerra, centro do Recife

O acusado de ter assassinado o turista carioca Talles do Couto Lemgruber Kropk, de 35 anos, passa por audiência de instrução e julgamento, na manhã desta segunda-feira (3), no Fórum Rodolfo Aureliano, bairro da Joana Bezerra, centro do Recife.

Edvá Alexandre da Silva, também de 35 anos, chegou à unidade judiciária, por volta das 9h30, e preferiu não gravar entrevista. A sessão acontece na 13ª Vara Criminal da capital e, segundo o juiz titular da Unidade, Roberto Jordão de Vasconcelos, deve durar cerca de três horas.

Foram indicadas seis pessoas a serem ouvidas, sendo quatro testemunhas de acusação e dois familiares, só que na condição de informantes, por terem grau de parentesco com a vítima. Após estas oitavas, o acusado será interrogado pelo juiz e poderá dar a versão dele sobre o fato.

“Caso não hajam diligências a requerer, o processo segue para a fase de alegações finais, onde as partes apresentam os respectivos argumentos, no sentido de condenação ou absorção. Apesar da repercussão que teve, este não é um processo complexo”, explicou o magistrado.





Relembre o crime

O assassinato aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2024, quando Talles veio ao Recife para brincar o Carnaval e foi abordado e assaltado quando voltava para onde estava, na Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o turista foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Edvá Alexandre da Silva, de 35 anos, que é o acusado, vivia em situação de rua e teria roubado o celular da vítima para vender e conseguir dinheiro para comprar drogas, pois era viciado em crack. Ele confessou o crime.

A corporação chegou até o paradeiro de Edvá após análise de imagens de câmeras de segurança das ruas locais. Ele foi encontrado na casa de parentes, em um conjunto habitacional no bairro do Pina, também na Zona Sul do Recife.

Histórico do assassino

O criminoso já teria outras passagens pela polícia por crimes de furto, roubo e tentativa de homicídio. Ele havia sido liberado no dia 31 de janeiro. Depois de preso, realizou exame de corpo de delito e seguiu para o Cotel, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

