Região Metropolitana do Recife Caixas desabam de prateleira e atingem mulher de 26 anos em supermercado em Paulista, na RMR Cliente fazia compras com o marido, quando várias caixas caíram sobre ela

Caixas de biscoitos desabaram de uma prateleira, atingiram e feriram uma mulher de 26 anos em um supermercado da rede Mix Mateus, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na manhã do sábado (1º), na unidade do bairro do Janga. A cliente, identificada como Alana dos Santos, fazia compras com o marido, quando várias caixas caíram sobre ela.

Segundo relatos do companheiro da vítima, Kawã Barbosa, em entrevista à TV Globo, uma empilhadeira, que colocava mercadorias no corredor ao lado, teria empurrado os objetos acidentalmente.

"Ela foi pegar feijão e as caixas caíram. Ela caiu e meteu a cabeça no chão", informou Kawã. O homem estima que nove caixas de biscoitos, com 7 kg, cada, tenham atingido a vítima.

A mulher foi encaminhada consciente para um hospital particular em Olinda, na Região Metropolitana. Ainda segundo Kawã, Alana sofreu uma luxação na coluna e foi liberada ainda na tarde do sábado.

Por meio de nota, a rede Mix Mateus informou que a cliente foi prontamente atendida pela equipe de brigadista, que a acompanhou até a chegada ao hospital, "onde permaneceu para prestar assistência necessária até receber alta". "As condições do incidente estão sendo analisadas", disse a empresa.

Questionada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Civil do Estado (PCPE) disse que, até o momento, não identificou registro da ocorrência.

