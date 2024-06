A- A+

Corpus Christi PRF divulga balanço da Operação Corpus Christi 2024, que alcançou 1.027 pessoas a mais que em 2023 O reforço nas fiscalizações coincidiu com o encerramento do Movimento Maio Amarelo, e teve um impacto positivo bastante expressivo com relação aos números do ano passado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, no domingo (2), a Operação Corpus Christi 2024, que teve início na última quarta-feira (29).

O reforço nas fiscalizações coincidiu com o encerramento do Movimento Maio Amarelo, e teve um impacto positivo bastante expressivo com relação aos números do ano passado.

Ao todo, 2.300 pessoas alcançadas através das ações de educação em alerta para a violência no trânsito em todo o país. Em 2023, este número foi de 1.327.

Para prevenir sinistros por excesso de velocidade, os policiais atuaram com radares portáteis que captam a velocidade do veículo a cerca de um quilômetro de distância. Flagrados trafegando com velocidade acima da permitida, 365 motoristas foram autuados.

Além disso, as equipes atuantes também intensificaram as abordagens com o uso de etilômetros, mais conhecidos como bafômetros, para retirar condutores alcoolizados das rodovias.

Durante a operação, 2.190 condutores fizeram o teste, 43 deles foram autuados por alcoolemia ao volante e quatro desses foram encaminhados para a delegacia de polícia. Apesar da realização de um maior número de testes em 2023, com 2.417 no total, apenas 38 foram autuados.

As ultrapassagens em local proibido também estiveram no foco da fiscalização. Os policiais rodoviários federais flagraram 143 motoristas realizando esse tipo de manobra. Em 2023, foram registradas 107 autuações por ultrapassagem.

As motocicletas receberam uma atenção especial da PRF durante a operação, devido ao aumento na quantidade de sinistros envolvendo esses veículos. 45 condutores e passageiros de motos cometeram a infração de transitar sem o uso do capacete. No ano passado, 27 pessoas cometeram essa infração.

Outros equipamentos obrigatórios, como os dispositivos de segurança para o transporte de crianças e o cinto de segurança também foram ignorados por alguns motoristas. Foram emitidos 24 autos de infração pelo transporte de crianças sem o bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação – dois a mais em relação ao ano passado.

Além disso, 45 motoristas e 64 passageiros foram flagrados sem o cinto de segurança. Este foi menor em comparação a 2023, que teve 83 flagrantes.

Por diversos tipos de infrações e irregularidades, 153 veículos foram recolhidos. Ainda com foco na segurança viária, a PRF também atuou no afastamento de 45 animais de médio e grande porte das rodovias federais. Foram prestados ainda 83 auxílios a motoristas que tiveram algum problema durante a viagem, como pneus furados e panes mecânicas.

Sinistralizade

A PRF também reforçou a fiscalização em trechos críticos das rodovias, a partir de levantamentos dos locais onde mais ocorrem colisões com feridos ou mortes. Nos cinco dias da Operação Corpus Christi, foram registrados 50 sinistros, que resultaram em 41 feridos e seis mortes.

No ano passado, durante a mesma operação, que aconteceu entre os dias 7 e 11 de junho, foram atendidos 49 sinistros, que deixaram 35 feridos e seis mortes.

Maio Amarelo

Continuando as ações do Movimento Maio Amarelo, foram realizadas operações em conjunto com outros órgãos para alertar motoristas, passageiros e pedestres sobre o papel de cada um na construção de um trânsito mais seguro e humanizado.

E, durante as abordagens, os ocupantes do veículo receberam informações sobre cuidados que preservam vidas e dicas de direção defensiva. As ações educativas alcançaram mais de 2.300 pessoas.

Confira o balanço das últimas operações:

2023

Autuações por ultrapassagem – 107

Falta do cinto de segurança – 83

Falta do capacete – 27

Falta da cadeirinha – 22

Alcoolemia

Testes do bafômetro - 2.417

Autuações – 38

Prisões – 4

Pessoas alcançadas com ações de educação – 1.327



2024

Autuações por ultrapassagem – 143

Falta do cinto de segurança – 109

Falta do capacete – 45

Falta da cadeirinha – 23

Alcoolemia

Autuações – 43

Prisões – 4

Pessoas alcançadas com ações de educação – 2.300

Veja também

rio grande do sul Nível do Guaíba volta a subir e inunda ruas de Porto Alegre