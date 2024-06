A- A+

SPORT Em nota, Sport repudia acusações de Everton Felipe contra o departamento médico do clube; entenda Aposentado aos 26 anos com problemas no joelho, o ex-jogador acusa o Sport de negligência e pede indenização

O Sport se pronunciou na manhã deste sábado (8) sobre as acusações do ex-jogador Everton Felipe contra o departamento médico e a diretoria do clube.

Após anunciar sua aposentadoria durante a semana, o meia fez declarações nas redes sociais alegando ter sido "abandonado" pelo Leão.

Desde que sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo, em março de 2022, o meia não conseguiu mais retomar a normalidade na carreira.

Em nota, o clube pernambucano trata as acusações como "levianas" e afirma que apenas duas cirurgias do atleta foram realizadas durante a sua passagem no Leão. O Sport também declara que os procedimentos foram bem sucedidos e não afetaram a carreira do jogador.

"Das nove cirurgias citadas pelo ex-jogador, apenas duas ocorreram durante a sua época no Clube. A primeira delas foi em setembro de 2017 - ruptura do ligamento cruzado anterior -, após lesão. Everton Felipe passou pelo procedimento, reabilitou-se plenamente e prosseguiu a carreira, inclusive, sendo negociado por termos milionários para o São Paulo", afirmou o clube.

Nas suas redes sociais, Everton compartilhou prints de conversas no WhatsApp com o presidente do Sport, Yuri Romão, e com profissionais do departamento médico do clube, alegando que não obteve respostas de nenhuma das partes.

A última partida de Everton pelo Sport foi em agosto de 2022, diante do Criciúma, pela Série B. Segundo o ex-jogador, após o jogo, o clube foi informado que as dores no joelho estavam limitando o desempenho do atleta em campo.

Desde a sua saída do Leão da Ilha, o ex-jogador já passou por sete cirurgias, todas realizadas no Recife. No processo judicial movido contra o Leão, ele solicita indenizações e uma pensão até os 35 anos.

Confira a nota do Sport na íntegra:

"O Sport Club do Recife repudia as declarações feitas recentemente pelo atleta Everton Felipe em pronunciamentos ao longo da semana.

Das nove cirurgias citadas pelo ex-jogador, apenas duas ocorreram durante a sua época no Clube. A primeira delas foi em setembro de 2017 - ruptura do ligamento cruzado anterior -, após lesão. Everton Felipe passou pelo procedimento, reabilitou-se plenamente e prosseguiu a carreira, inclusive, sendo negociado por termos milionários para o São Paulo.

Na sequência, defendeu ainda Athletico, Cruzeiro, Atlético-GO e novamente o São Paulo, onde em todas as passagens foi considerado integralmente apto para a prática esportiva.

O retorno dele ao Sport ocorreu em 2021, em que continuou jogando regularmente, até lesionar o menisco em fevereiro de 2022, onde passou por cirurgia realizada por médico da escolha de Everton Felipe.

Na ocasião, agradeceu publicamente os serviços prestados pelo departamento médico do Clube, pela diretoria de futebol e pela presidência executiva.

Mais uma vez completamente reabilitado, Everton Felipe voltaria aos jogos em junho, contra o Bahia. Porém, foi submetido a cirurgia de urgência por conta de uma apendicite.

Assim, depois deste procedimento e novamente recuperado, o ex-jogador deixou de ser utilizado por questões meramente técnicas e fez o último jogo pelo Clube em agosto daquele ano.

Ao término do contrato, no fim de 2022, Everton Felipe não teve qualquer restrição para a prática desportiva, algo avalizado também por profissionais de fisiologia e preparação física. Inclusive, o ex-jogador assinou contrato profissional e entrou em campo por outra agremiação em 2023.

De maneira clara, conforme o RNRTAF (Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol) nos artigos 2, 6 e 11, é necessário um atestado garantindo condições médicas e físicas para a prática desportiva.

Assim sendo, as cirurgias realizadas quando da época dele no Clube foram bem sucedidas e em nada afetaram a carreira do atleta, conforme traz os supracitados resgates históricos.

Os demais procedimentos que Everton Felipe passou, incluso uma ruptura ligamentar, foram posteriores à passagem dele pelo Sport, sem mais ou qualquer relação junto à instituição, reforça o Clube

Desta forma, são levianas as alegações tecidas contra o departamento médico do Sport, que tem extensos e ilibado serviços prestados à medicina esportiva de Pernambuco.

