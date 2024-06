A- A+

Futsal Em jogo de nove gols, Sport vence Sergipe no Campeonato Brasileiro de Futsal Leão venceu pelo placar de 6x3, nesta sexta-feira (07), no Geraldão

Em partida muito movimentada no Ginásio do Geraldão, o Sport fez o dever de casa e bateu a equipe do Sergipe/Ribeirópolis pelo placar de 6x3, nesta sexta-feira (07). Artilheiro do Campeonato Brasileiro de Futsal, o pivô rubro-negro Nunes foi destaque da partida marcando quatro gols.

Sport começou bem

O Sport chegou ao primeiro gol depois de uma jogada de escanteio. Major buscou Witama na entrada da área, o disparo do ala rubro-negro parou nos pés do pivô Nunes, que girou e de perna esquerda abriu o marcador.

Dois minutos depois foi a vez de Nunes retribuir a gentileza. Contra ataque rápido do Leão puxado por Witama, que passou para Nunes e devolveu novamente para o camisa 13 só empurrar para o gol vazio.

Com o placar a favor, o Sport passou a jogar ainda mais nos contra ataques. O Leão passou alguns sufocos mas soube sair ileso. E numa dessas contra ofensivas que o Rubro-Negro ampliou. Nunes, artilheiro da equipe, roubou a bola, fez a jogada individual e ampliou o marcador.

2º tempo movimentado

Depois do intervalo, o Sergipe foi com tudo para o ataque e até conseguiu atingir o travessão rubro-negro. Mas quem conseguiu ser eficiente foi o Sport, contando com a sorte. Novamente Nunes participou do lance, fez tudo sozinho, tocou na saída do goleiro e teve a contribuição de Bulola que mandou contra o próprio gol.

Mesmo com a diferença bem larga no marcador, o Sergipe não desistiu da partida, conseguindo diminuir logo em seguida. Ewerton arriscou, Dasaev deu rebote e Cesinha estava atento para conferir.

Não demorou muito para a dupla entre Ewerton e Cesinha funcionar de novo. O camisa 40 fez jogada individual pela esquerda, arriscou pro centro da área e o camisa 12 marcou o segundo dele.

O Sport mostrou que é um time que não pode marcar bobeira com ele. Mas o Sergipe não havia entendido o recado. O goleiro Feijão e o ala Ewerton bateram cabeça, a bola sobrou para Witama, que tentou uma vez, a bola voltou, só que dessa vez o camisa 13 passou para Nunes bater pro gol vazio e ampliar.

E era o dia de Nunes. Logo no lance seguinte, após bater o centro, Aquino roubou a bola na quadra de ataque e rolou para o artilheiro fazer o quarto dele, o sexto do Leão.

Quando ainda restavam cinco minutos de jogo, o Sergipe chegou a marcar mais uma vez. Depois de uma disputa intensa na área, a bola sobrou livre para Pel, que de bico diminuiu o marcador, sem chances para Dasaev.

Próximo jogo

Depois de jogar três partida seguidas no Recife, chegou a vez do Leão pegar a estrada. A próxima partida do Sport será na terça-feira (11), contra o Concórdia-SC, com a bola rolando a partir das 20h.

Veja também

NFL NFL em São Paulo: veja preço dos ingressos para partida entre Philadelphia Eagles x Green Bay Packer