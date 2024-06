A- A+

Futsal Com menos de um minuto restando, Sport busca empate contra Chopinzinho pelo Brasileirão de Futsal Partida acabou com o placar de 3x3, neste sábado (01), no Geraldão

Em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Sport precisou de muita garra para não sair derrotado do Ginásio do Geraldão. Se utilizando do goleiro linha e quando restava menos de um minuto para o apito final, o Leão buscou o empate de 3x3 diante do Chopinzinho-PR, neste sábado (01), somando mais um pontinho na disputa nacional.

O time da casa saiu atrás do placar. Faltando ainda 13 minutos no cronômetro, a equipe do Paraná chegou ao gol depois de um escanteio. Brayan rolou para trás e Matheus K chegou finalizando, abrindo o marcador. Mas o Leão não demorou muito para reagir. Depois de circular a bola na quadra de ataque, Aquino encontrou o pivô Nunes dentro da área e o camisa 20 só desviou para o gol, empatando o confronto.

Quando o primeiro tempo se encaminhava para a reta final, mais dois gols sairam. Restando três minutos por jogar, o time rubro-negro levou azar. O jogador Sol Sales, do Chopinzinho bateu o lateral em direção ao gol, a bola desviou no leonino Lucas André e enganou o goleiro Rafa Neves, devolvendo a vantagem para os visitantes com o gol contra.

Mas o Sport não se fez por vencido e conseguiu o empate antes da ida ao intervalo. Em puxada de ataque de Major, o fixo encontrou o pivô Nunes novamente bem posicionado perto da trave, que só precisou de um toque para marcar seu segundo na partida.

2ª etapa

Com o início da segunda etapa, a equipe do Chopinzinho buscou retomar o controle da partida e por meio da qualidade técnica chegou ao terceiro gol. Em uma jogada individual de Marlon, o ala puxou para dentro e arriscou de direita, mandando um foguete e vencendo o goleiro rubro-negro.

A partir de então, o Sport se lançou ao ataque, colocou o adversário contra as cordas mas o goleiro visitante garantia o resultado até os últimos segundos. Até que quando restavam apenas 54 segundos, Nunes tentou um passe para dentro da área, a bola desviou em Sol Sales e foi para o fundo das redes. O Leão encontrou o empate no Geraldão com um gol contra.

Campeonato

Com o resultado de empate deste sábado, o Sport agora soma quatro pontos. O Leão agora tem uma vitória, um empate e uma derrota. Fechando a sequência de três jogos em casa, o Rubro-Negro agora volta a quadra na próxima sexta-feira (07), diante do Sergipe.

