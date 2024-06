A- A+

Sport Sport chega com três atletas e Mariano Soso pendurados para jogo com Paysandu Em momento delicado na Série B, Sport entra em campo nesta segunda-feira (10), na Arena de Pernambuco

Em momento delicado na temporada, o Sport entra em campo nesta segunda-feira (10), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 21h30, o Leão vai receber o Paysandu, na Arena de Pernambuco, pela 9ª rodada. Em meio à necessidade de voltar a vencer, o técnico Mariano Soso tem preocupações visando a sequência da competição.

Três jogadores do plantel rubro-negro estão pendurados com dois cartões amarelos. São eles o volante Felipe, além dos atacantes Gustavo Coutinho e Zé Roberto. O camisa 99, inclusive, volta a ser relacionado depois de ser expulso contra o Avaí. Também no limite para ficar suspenso, o técnico Mariano Soso é mais um que terá que conter os ânimos diante do Paysandu.

Caso atletas e treinadores recebam o terceiro amarelo, ficarão de fora do confronto com o Mirassol, no domingo (16), também em São Lourenço da Mata.

Em período de treinos com a Seleção Brasileira sub-20, Pedro Lima também está a um cartão de ser suspenso, mas não estará disponível para o compromisso deste início de semana.

Baixas

Além de Pedro Lima, o Leão terá outras ausências para encarar o Paysandu. Com uma lesão na coxa direita, Felipinho só deve voltar a ficar à disposição no próximo mês. Já Tití Ortiz recebeu o terceiro amarelo contra o Goiás e não pode entrar em campo.

Com um trauma no joelho direito, o atacante Chrystian Barletta segue entregue ao departamento médico e também não deve ser relacionado para o compromisso desta segunda-feira.

Sport na Série B

Sem vencer há três jogos na Série B, o Sport tenta reencontrar o caminho das vitórias para não deixar o G-4 escapar de vista. Atualmente, o time da Ilha do Retiro é o 7º colocado, com 12 pontos. São três pontos a menos que Ceará e Santos, primeiros clubes a abrirem a zona de classificação à Série A.

Um dia inesquecível ♥️ pic.twitter.com/UyAFXO2lwL — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 6, 2024

Veja também

Luto Campeões olímpicos lamentam a morte de Pampa; veja mensagens