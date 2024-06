A- A+

Futebol Barletta não treina e segue como dúvida para jogo contra o Paysandu Meia se lesionou na última atividade antes do duelo diante do Goiás, na rodada passada da Série B

O Sport ainda não sabe se o meia Chrystian Barletta estará em campo na próxima segunda (10), contra o Paysandu, na Arena de Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador segue em tratamento após sofrer trauma no joelho minutos antes do duelo passado do Leão, contra o Goiás, e não participou das atividades desta terça (4).





Além da indefinição diante de Barletta, o Sport não contará com o lateral-direito Pedro Lima, cedido à Seleção Brasileira sub-20, e com o meia Titi Ortiz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



Em compensação, o volante Felipe volta a ficar à disposição após não poder jogar contra o Goiás devido questões contratuais. Já o meia Alan Ruiz e o atacante Zé Roberto, que cumpriram suspensão automática na rodada anterior, podem regressar ao time.



O Sport é o sexto colocado da Série B, com 12 pontos. O Paysandu é o 19º, com cinco. O Leão vem de derrotas consecutivas para Ituano, Avaí e Goiás.

