Sport Saída de Pedro Lima "não é uma preocupação", diz técnico do Sport Aos 17 anos, Pedro Lima está perto de deixar o Leão para jogar no futebol do exterior

O técnico do Sport, Mariano Soso, foi enfático ao comentar uma provável saída de Pedro Lima do clube pernambucano. Apesar de afirmar desconhecer qualquer negociação, o argentino pontuou que arrumar um substituto para o atleta de 17 anos não será uma preocupação.

"Falando com honestidade, não tenho informação que essa negociação está fechada. Então, o jogador pertence ao Sport, mas acredito que muitas equipes estão colocando os olhos nele. Mas sempre estamos trabalhando em função de substituições", salientou o treinador.

Além de Pedro Lima, o outro lateral-direito de origem no grupo do Sport é o venezuelano Roberto Rosales. Contudo, diante do Paysandu, com o time precisando do resultado, Soso sacou o prata da casa na segunda etapa para colocar Vini Faria no ataque.

Com a substituição, Fabricio Domínguez foi deslocado da cabeça de área para o lado direito defensivo. O uruguaio, inclusive, foi o autor do gol que deu a vitória ao Leão, por 1x0.

"Temos a responsabilidade de mudar. Fabricio jogou como lateral-direito, construiu o jogo como volante e fechando como ponta. Nossa tarefa é que caso isso aconteça (venda de Pedro Lima), é colocar os olhos em outros jogadores. Temos jogadores importantes, então isso não é uma preocupação", enfatizou Mariano Soso.

A venda de Pedro Lima para o exterior parece questão de tempo. Atualmente, o Chelsea parece o clube mais próximo de contar com o futebol do jogador do Sport. Em uma primeira oportunidade, o clube inglês teria feito uma proposta de R$ 45 milhões pelo atleta. Em seguida, após negativa da diretoria rubro-negra, o valor subiu para R$ 57 milhões.

Elogios a Pedro Lima

Em meio às especulações, Mariano Soso não poupou elogios a Pedro Lima e ao comprometimento do jovem com o Sport.

"Ele é um jogador muito bem formado. Quando você deixa entrar coisas de fora, o entorno precisa dimensionar figuras e proporcionalmente colocá-lo nisto. Ele é um cara muito equilibrado, um garoto exemplar em seu comportamento. É humilde nas tarefas, tem convicção e uma mentalidade que colabora muito com a gente", finalizou.









