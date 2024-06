A- A+

Futebol Negociação avança e venda de Pedro Lima ao Chelsea está próxima Inicialmente, atleta de 17 anos do Sport deve ser emprestado pelo clube inglês ao Strasbourg, da França

O lateral-direito do Sport, Pedro Lima, está mais próximo de ser oficializado como reforço do Chelsea. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês já acertou a base salarial, faltando apenas a definição de algumas cláusulas de contrato para a conclusão da transferência.





A proposta do Chelsea gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões) por 100% dos direitos econômicos de Pedro Lima. Ainda sem permissão para atuar na Inglaterra por não atender aos pré-requisitos para jogadores não europeus atuarem na Premier League (somar minutos em copas e competições nacionais de elite, torneios internacionais e participação por seleção), o atleta deve ser emprestado pelo clube para o Strasbourg, da França.



O negócio pode ser anunciado já na próxima sexta (14), quando abre a janela de transferência para o futebol inglês. No Sport, Pedro Lima tem dois gols em 25 jogos. O atleta também coleciona passagens pelas seleções sub-17 e sub-20 do Brasil.

