A- A+

Uma trajetória meteórica. Metaforicamente, assim pode ser descrita a — ainda — curta carreira de Pedro Lima, lateral do Sport que, prestes a completar 18 anos (no dia 1° de julho), é alvo de clubes europeus.



Após a disputa do Mundial sub-17, no fim do ano passado, quando foi titular absoluto nos cinco jogos da seleção no torneio, o jogador voltou ao clube pernambucano para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após a eliminação do clube na segunda fase do torneio, ele foi integrado ao elenco principal, que disputava o Campeonato Pernambucano. Titular logo em sua primeira partida pelo clube, Pedro marcaria um gol já em seu segundo jogo, também pelo estadual, contra o Flamengo-PE.

Dois jogos depois, mais um gol, dessa vez contra o Treze-PB pela Copa do Nordeste. Pouco tempo depois, no estadual, ele também acabaria expulso no clássico contra o Santa Cruz, por uma falta cometida já nos acréscimos no segundo tempo.





Mesmo com a expulsão, Pedro, assim que retornou de suspensão, voltou ao time titular, chegando à marca de 25 jogos pelo clube: nove pela Copa do Nordeste, sete pela Série B, cinco pelo Pernambucano e quatro pela Copa do Brasil. Além dos dois gols marcados até aqui, Pedro também tem uma assistência. Também recebeu sete cartões amarelos.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Real Madrid “acompanha de perto Pedro Lima”. A publicação afirma que os merengues enfrentam a concorrência do Chelsea na disputa pela promessa, que tem contrato com o Sport até 30 de junho de 2027 e deve ser negociado por valores entre 6 e 7 milhões de euros (entre R$ 34,5 e R$ 40,3 milhões).

Segundo o Uol, Daniel Alves estaria ajudando a intermediar uma possível negociação do lateral-direito. O jogador, estaria participando de conversas entre clubes e empresários e atuando em contato com Renato Guimarães, empresário de Pedro Lima no Brasil. À publicação, Guimarães negou o envolvimento de Daniel Alves. A assessoria de Daniel também nega.

O próprio Guimarães apontou a PH Sports Agency como parceira na Europa. Bibiana Weggelaar, diretora internacional da agência, é outra que negou o envolvimento do ex-Barcelona nas negociações, se colocando e colocando o sócio Renato Guimarães como os únicos empresários de Lima.

Veja também

ESPORTES Davi Belfort inicia faculdade e mira sonho de chegar à NFL